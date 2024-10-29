Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY'e TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün adını yazdı

TUSAŞ'ın Ankara tesislerinde düzenlenen yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain saldırıda şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını helkoptere yazdı.

ERDOĞAN, GÖKBEY'İN TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimat tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ Merkez Yerleşke'de gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Gökbey'in teslimatı için TUSAŞ'ta olduklarını belirten Erdoğan, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde, bu anlamlı törende bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 5 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

HELİKOPTERE ŞEHİT ZAHİDE GÜÇLÜ'NÜN ADINI YAZDI

Törenin ardından duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterine, TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit düşen Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı.