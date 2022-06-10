Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek etkisi artan ekonomik krizler, bu tip iş birliklerini daha da önemli hale getiriyor. - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek etkisi artan ekonomik krizler, bu tip iş birliklerini daha da önemli hale getiriyor.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek etkisi artan ekonomik krizler, bu tip iş birliklerini daha da önemli hale getiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giderek etkisi artan ekonomik krizler, bu tip iş birliklerini daha da önemli hale getiriyor. Bu anlayıştan hareketle teşkilatımızın derinliğini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Beraber çalışmak ve netice elde etmek başarının kendisidir. Biriz, beraberiz ve büyüyoruz" dedi. - İSTANBUL
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