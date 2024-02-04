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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e çeşitli açılış ve törenlere katılmak üzere geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te Şehir Hastanesi, Şahinbey Millet Camii açılışı ve deprem konutlarının teslim törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'na indi ve hastaneye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli açılış ve törenlere katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'te Şehir Hastanesi, Şahinbey Millet Camii açılışı ve deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Gaziantep Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışına katılmak üzere hastaneye hareket etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastanesi Gaziantep Politika Haberler

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