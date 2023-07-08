Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz (3)

GÜMÜŞHANE'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştığı illere teşekkür ziyaretlerine başladığı Bayburt'tun ardından Gümüşhane'ye geldi.

GÜMÜŞHANE'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştığı illere teşekkür ziyaretlerine başladığı Bayburt'tun ardından Gümüşhane'ye geldi. İlk turda yüzde 74,42, ikinci turda yüzde 78,54 oy aldığı Gümüşhane'ye teşekkür ziyareti kapsamında düzenlenen toplu açılış törende konuşan Erdoğan, Gümüşhanelilere teşekkür etti. Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Meydanı'nda kalabalığa hitap eden Erdoğan, kente kazandırdıkları yatırım, eser ve projeleri anlattı:

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele keserek projelerin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Selçuk BAŞAR- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,