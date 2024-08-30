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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?" diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e desteğin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreninde yaptığı konuşmada Filistin'in önemine vurgu yaparak, " Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e Türkiye'nin sırtını dönemeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor.

ERDOĞAN: ANADOLU'YU VATAN YAPMAK KADAR MUHAFAZA ETMEK DE ZORDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye coğrafya olarak bir köprü, kültürel olarak bir merkezdir. Böyle bir coğrafyada başı dik yaşamak öyle bir babayiğidin harcı değildir. En basit zafiyet milletimizi çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakır. Gabar'da teröristleri gömdüysek. Besler'de teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı karar ve imanla gömmeye devam edeceğiz. Anadolu'yu vatan yapmak kadar muhafaza etmek de zordur. Burası tembelliği boş vermişliği kaldırmaz. neme lazımcılığı asla kaldırmaz. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır.

"KUDÜS'E BİZ SIRTIMIZI NASIL DÖNEBİLİRİZ"

Azerbaycan ile nasıl birsek Türk devletlerindeki kardeşlerimiz ile kalplerimiz bir atmaktadır. Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor.

Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz. Gazi, niçin Bingazi'deydi, oraya niye gitmişti, mücadele etmişti? İşte bu vatan aşkı ile bu ruhun adımıydı.

Kahraman ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz. Toplam 989 öğrencimiz mezun oluyor. Diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan teğmenlerimizi tebrik ediyor tek tek alınlarından öpüyorum. Mezunlarımızı yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı da tebrik ediyorum. 15 Temmuz'dan sonra yeniden yapılandırdığımızı okullarımızın başarı grafiği sürekli yükseliyor. Bu dönemde 9 bin 909 kardeşimiz Kara Harp Okulundan mezun oldu. 15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek felaketi en az hasarla atlattık. Tahribatı kısa sürede telafi ettik. Personel, eğitim, imkan ve yetenekler bakımından eksikleri giderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor.

"ORDUMUZA YÜK OLAN SIKINTILI DURUMLARA SON VERDİK"

Hayata geçirdiğimizi reformlarla ordumuza yük olan sıkıntılı durumlara son verdik. Yeni eğitim öğretim sistemi ile milli iradeye bağlı, sadece milletine hizmet eden bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip olduk. Bu adımların bırakın zayıflatmayı odumuzun üçüne nasıl güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz. Suriye'den Libya'ya ordumuz görevini alnının akı ile yerine getiriyor. Başarı grafiği ile eski Türkiye artıklarının hazımsızlığı da artmakta. Buna imkan vermeyeceğiz. Onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

Tarihimiz boyunca devlet komutan millet de asker olmuştur. Her Türk asker doğar... Bu sözü milletimizin bu topraklarda yürüttüğü varlık yokluk mücadelesi ile eşleşmiştir. Askerlik meslekten ziyade din için, devlet ve vatan için namus borcu görülmüştür. TSK'nın kodlarında bu anlayış hakimdir. Milletin kendisi olan TSK, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğün, milli birliğimizin güvencesidir."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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