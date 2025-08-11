Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
