Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın

Kabine toplantısı sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim konusunda net konuştu. Erken seçim olmayacağını belirten Erdoğan, "Türkiye son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz, çatışma patlak verirken, milletimizin çözülmesi gereken meselesi varken muhalefetin buna meyletmesi doğru değildir. İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını programını buna göre yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık dile getirdiği "erken seçim" çağrısıyla ilgili net konuştu. Erken seçime kapıları kapatan Erdoğan, herkesin planını buna göre yapmasını istedi.

"MİLLETİMİZ SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "14-28 Mayıs'ta yasama ve yürütmede son sözünü söyleyen milletimiz 31 Mart'ta da yerel yönetimlerde kimleri başında görmek istediğini belirtmiştir. Seçimler elbette demokrasinin bayramı, şölen günüdür. Tarihimizde sandıkta tezahür eden iradeyi yok sayanların olduğu da ülkemizin bir gerçeğidir. Kimi zaman sandığın itibarına gölge düşürerek yaptılar, kimi zaman seçmene hürmetsizlik ederek yaptılar.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERKEN SEÇİM YOKTUR"

Son dönemde bu kibirli tavrın, seçmen iradesinin yok sayma aymazlığının yeniden nüksettiğini görmekteyiz. Erken seçim tartışmalarına bu zaviyeden bakılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu tartışmalar muhalefet cephesindeki iç savaşın dışa yansımasından ibarettir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde erken seçim yoktur. Bunun yerinde seçimlerin yenilenmesi kararı alınması vardır. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır.

"HERKES PLANINI BUNA GÖRE YAPSIN"

Biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Türkiye son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz, çatışma patlak verirken, dünya belirsiz girdabında sürüklenirken, ülkemizin ve milletimizin çözülmesi gereken meselesi var iken, sırf eski ve yeni takım arkadaşlarına çalım atmak için bu tür şartlara meyledilmesini doğru bulmuyoruz. İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını programını buna göre yapmalıdır. Fuzuli gündemlerin peşine takılmadan milletin emanetini vermeye gayret edeceğiz.