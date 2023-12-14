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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında gerçekleşen toplantının detayları ortaya çıktı. Erbakan'ın yerel seçim için AK Parti'ye İstanbul, İzmir ve Ankara'da destek verebileceklerini söylediği ancak bunun için bir şart sunduğu öğrenildi. Buna göre Erbakan da kendisi ve babası Necmettin Erbakan için önemli olan Konya'da belediyenin kendilerine verilmesini istedi.

Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Erbakan'ın bu toplantıda seçimde AK Parti'yi destekleme karşılığında, Necmettin Erbakan'la anılan ve YRP için önem taşıyan Konya'yı istediği öne sürüldü.

YEREL SEÇİM İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istediği ancak Erbakan'ın bu destek için bir şart sunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş

DESTEK KARŞILIĞINDA KONYA'YI İSTEDİ

Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir için destek verebileceklerini belirten Erbakan'ın AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ne büyükşehirlerden birinde destek vermesi halinde konuyu parti yönetimine aktaracağını söylediği aktarıldı. Cumhuriyet'in haberine göre Erbakan; AK Parti'ye destek verme karşılığında Refah Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'la anılan ve kendileri için önem taşıyan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin YRP'ye bırakılmasını istedi.

Erbakan, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Konya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

mardinli yiğit:

BABALARININ MALI GİBİ ŞEHİR İSTEMELER..

Yanıtla-126
ahmet soner kaymaz:

Konuşmasından anlaşılıyorki teklifi kabul edilmemiş

Yanıtla-49
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Babanıda sevmezdim Süt oğlan diyordu ya Kemal Sunal o geldi aklıma :)

Yanıtla1511
Luckyboom:

Bunlara birer belediye verdin mi seslerini keserler. Vatandaşın ülkenin sorunları hikaye.

Yanıtla525
Vedat Arman:

Bu arkadaş kendini kim zannediyor?

Yanıtla1218
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