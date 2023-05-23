Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yeni müjde sinyali: Maaşı daha yukarı çıkarmanın hesabı içindeyiz

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzedelere seslendi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 7.500 LİRAYA YÜKSELTTİK"

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, emeklileri de unutmayarak "Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşın sorunun çözdük. Emeklilikte en düşük maaşı 7500 liraya bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. TCG Anadolu gemimizi, Altay tankımızı ordumuza teslim ettik. Ankara Sivas YHT hattını tamamladık. Doğal gaz bir ay ücretsiz dedik. Yaparsa biz yaparız. Gabar'da 100 bin varil petrol üretimi yapabileceğimizin haberini paylaşmıştık. Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerden ve diğerlerinden 45 bin öğretmenin atamasını yaptık. Kamu işçimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken memur maaşını da 22 bin liraya çıkarıyoruz. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer güçlü bir şekilde sandığa yansıtmaya var mısınız? Ne işimiz gücümüz varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Malatya, Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı. Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizde Malatya'nın desteğini daima yanımızda bulduk. Milli iradeye kasteden darbelere meydan okurken Malatyalı kardeşlerimin duasını her zaman yanımızda hissettik. Pazar'a hazır mıyız? Yalnız unutmayın pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışıyoruz pazar günü akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz. 14 Mayıs'ta da Malatya bir kez daha dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı terör örgütleri uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi.

"DEMEK Kİ DURMAYACAĞIZ"

Malatyalı insanımızı alevi-sünni, Türk-Kürt diye ayırmaya çalışanlara dur dedi. Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Peki, parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerel el ele yürüyenlere pazar günü sandığa gömecek mi? Demek ki durmayacağız. Malatyalı sandıklara koşarak ne yaptı geleceğine sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na sahip çıktı.

"MALATYA SANDIKLARI PATLATACAK"

Bize rekor düzeyde destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum. Malatya inşallah 5 milletvekili ile temsil edilecek. Nasıl bugüne kadar sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak, Allah'ın izniyle gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz. Ancak, daha çok çalışacağız. Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacak her alanda hayalleri ile buluşturmanın peşinde koşacağız. Bunun için 28 Mayıs çok büyük önem arz ediyor. 14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından yönetilmesini istediğinizi gösterdiniz. Toplam 323 milletvekili ile Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün dediniz. Durmak yok yola dediniz. Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta yüzde 49,52 ile sergilediğiniz duruşu bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? Demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. Eserler yarım kalmasın, hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz. Hayaller ve hedefler yarım kalmasın diyeceksiniz.

"BU REKORA HAZIR MIYIZ?"

Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SSK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Savaş Ay'ın o röportajı vardı ya, SSK genel müdürüyken bay bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya ona gereğini yapacak mı? Manşetleri ile, açıklamaları ile milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Ben Malatya'nın basiretine inanıyorum. Malatyalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum. İnşallah sizlerden bu sefer yine rekor bekliyorum. Bu rekora hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun diyorum.

"ALANDA 50 BİN KİŞİ VAR"

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Dedim ki, bana bir resmi rakamı getirin. Bugün alanda şu anda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde malum kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştular. Tabi bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama-kurtarmadan yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Depremden bu yana 650 bin görevlimiz depremzedelerimize hizmet için görev yaptı. Arama-kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede çalıştı.

"MAZUMA EL UZATMANIN DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK"

Katar'dan Azerbaycan'a, Afganistan'dan Pakistan ve Balkanlar'a kadar tüm kardeşlerimizin duasını, desteğini de yanımızda gördük. Kimi elinde avucunda ne varsa göndermeye uğraştı. Kimi ülkemiz adına yardım kampanyaları düzenledi. Kimi deprem bölgesine binlerce konteyner, on binlerce çadır sevk etti. Kimi bizzat gelerek acımızı paylaştı, milletimizle dayanışma sergiledi. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometrekareden çok daha büyük bir ülke olduğu depremden sonra bir kez daha görüldü. Biz dünyanın dört bir yanında hiçbir ayrım yapmadan sıkıntılı günlerde insanların yardımına koşmuştuk. Onlar da asrın felaketinden sonra ülkemize karşı şükran borçlarını ödemenin gayreti içinde oldular. İçe kapanmak yerine ihtiyaç anında mazluma el uzatmanın değerini böylece bir kez daha anladık. Biz de depremden sonra illerimizi ziyaret ederek hem milletimizin acısını paylaştık, hem de yürütülen çalışmaları yerinde denetledik.

"MALATYA'DA 14 BİN KONUTUN YAPIMINA BAŞLADIK"

Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı. Evi yıkılan, tahrip olan, evine girmekten endişe eden insanımıza başını sokabileceği bir yer vermenin gayretinde olduk. Daha önceki ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk üç ay içinde kurma sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk. Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Malatya'da da 14 bin konutun, 7 bin 131 köy evinin ve 679 ahırın yapımına bismillah dedik. Şehrimizde 70 bini deprem konutu, 25 bin 300'ü köy evi olmak üzere toplam 95 bin 300 afet konutu inşa edeceğiz. Bunların yanı sıra 13 bine yakın iş yerimizde faaliyete geçti.

"MUHALEFET BU KADAR KISA SÜREDE HASTANE Mİ YAPILIR DİYORDU"

Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne Hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladık. Muhalefet ne diyordu? Bu kadar sürede hastane mi yapılır diyordu. Şimdi hedef 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa etmektir. Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı, daha güzel bir yer haline getirmekte kararlıyız. Ekim-kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlamayı hedefliyoruz. Enkazlar temizlendikçe, deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. Deprem sonrasında diğer illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönüyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata yeniden dört elle sarılıyor. Bunu cumartesi günü gittiğimiz Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta gördük. Bunu pazar günü ziyaret ettiğimizi Hatay ve Gaziantep'te gördük. Bunu bugün burada yani Malatya'da da gördük."