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Suikast girişiminin ardından ilk temas! Erdoğan Trump'ı bir konuda özellikle takdir etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

"BİRLİK MESAJIYLA GÜÇLÜ BİR LİDERLİK ORTAYA KOYDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

Suikast girişiminin ardından ilk temas! Erdoğan Trump'ı bir konuda özellikle takdir etti

NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Politika Haberler

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Yorumlar (5)

Alparslan Türkdoğan:

Bende zamanında rahmetli Turgut Özal suikaste uğradığında kürsüden yaralı bir halde 'Allah'ın verdiği ömrü, onun isteğinden başka alacak yoktur'. demesini çok takdir etmiştim.

29
1
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Nayci İbrahim:

Rahmetli Özal aklıma geldi birden.Allahın verdiği canı,Allah tan başka kimse alamaz dediği.....

21
1
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Umut Yılmaz:

Bunları ingilizce mi söyledi??

6
3
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Fatih :

amerikanca söylemiş.

yanıt0
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Bold Pilot:

Bizde senin ekonomist oldugunu takdir ediyoruz

2
4
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