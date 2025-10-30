Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 17.30'da Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Beştepe'de gerçekleşecek zirvede "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaların değerlendirilmesi bekleniyor. 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahlarını yakan terör örgütü PKK, Pazar günü tarihi bir adım atarak Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurmuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik adımlar atılmaya devam ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ TÜRKİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLDİ
Terör örgütü PKK, 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakmasının ardından geçtiğimiz pazar günü de Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.
BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME
PKK'nın bu adımı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün süreçle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.30'da DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK
Beştepe'de gerçekleşecek olan kritik zirvede "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaların masaya yatırılması bekleniyor.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER
DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.