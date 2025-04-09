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Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetiyle yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu. Erdoğan'ın yarın saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda DEM Parti heyetini ağırlayacağı açıklandı.

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dem Parti'nin İmralı heyetiyle yapacağı görüşme merakla bekleniyordu. Kritik görüşmenin tarihi belli oldu.

ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİYLE YARIN GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 13.30'da DEM Parti İmralı heyetini ağırlayacak. Görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşecek.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti heyetinde yer alacak isimler de belli oldu. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın saat 13:30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir." denildi.

DEM PARTİ'NİN SİYASİ PARTİ TURLARI

DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. Heyet, AK Parti ve MHP ile görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmıştı. Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı çağrısında, " Pkk, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denilmişti.

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Öte yandan Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı çağrısında, " Pkk, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denilmişti.

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıHakan Demir:

kadere bak kimleeeeeeer kimlerle beraber

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

akp hdp iki dost :) akp apo iki dost :)

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıÖmer:

Ne koltukmuş arkadaş bırakmak istemiyorlar.

Yorum Beğen40
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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Ben DEM heyeti yerinde olsam elim boş gitmem yarım kilo kaçak çay götürürdüm. Demi güzel oluyor kaçak çay , tadını bilen bilir

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Haber YorumlarıRevolver:

chp yi demlenmekle suçla sonra daha da ileri gidip apoyu meclise davet ederek demlen... halk size neden inansın bundan sonra.. söylediğiniz 10 şeyden 9 u yalan 1 i şüpheli...

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

10 nisan 1845 Emniyet Teşkilatı Kuruluş. Erdoğan sandığınızdan fazla zeki hatta dünyadaki üst akıllardan daha üst

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Haber YorumlarıÖmer:

NE ALACAGINIZİ BİLİYORUZ YENİ ANAYASA İÇİN DEM'İN 57 MİLLETVEKİLİNİN OYUNU, NE VERECEĞİNİZİ BİLMİORUZ.NE VERECEĞİNİZİ BU MİLLETE AÇIKLAYIN.

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Haber YorumlarıÖmer:

KADERE BAK KADERE, KİMLER KİMLERLE BERABER!

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Haber YorumlarıEnderen:

Akp binmiş ata ya nasip dememişte devlet başa kuzgun leşe kısmet koltukta bir 5 sene daha istemişmi ?

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Haber YorumlarıErol Birol :

Utanma sıkılma bitmiş bunlarda. Bunu chp yapsaydı vatan haini derlerdi. Sizin vallahi yatacak yeriniz yok.

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