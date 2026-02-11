Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmeden ilk fotoğraflar da paylaşılırken toplantıda, süreç ve atılacak adımlar en ince ayrıntısına kadar masaya yatırıldı.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Görüşmenin ana gündemini, "terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefi oluşturuyor. Bu kapsamda, terör örgütünün silah bırakması, silahlarını imha etmesi ve teslim olması gibi konuların masadaki en önemli başlıklar olduğu belirtiliyor. Sürecin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, terör örgütünün Suriye, Irak ve İran'daki uzantılarını da kapsayacak şekilde bölgesel bir boyutta ele alınması bekleniyor.

DEM PARTİ GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI

DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'ne gitmeden önce TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını düşünüyoruz. Süreç başladığından beri Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Sürecin geldiği belli bir aşama var. Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik. Hayırlara vesile olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNERİLERİMİZ VAR, ONLARI SUNACAĞIZ"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, "Son gelişmelerden bu yana önemli gelişmeler yaşandı hem Türkiye'de hem Suriye'de. Ayrıca Meclis komisyonunun çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunları Cumhurbaşkanı ile ele alacağız. Tabii görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var, onları sunacağız. Meclis komisyonunun ortak raporuyla ilgili şu anda çalışma sürüyor. Bu konuda henüz bir nokta konulmuş değil" açıklamasında bulundu.