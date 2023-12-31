Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi hep sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan videolu yeni yıl mesajında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bizi kimse bölemeyecektir. Allah'ın izniyle ay yıldızlı bayrağımızın yükselişi hep sürecektir. Siyasi, ekonomik, askerî, diplomatik başarılarımızla dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermeye devam ettikçe, önümüzdeki sisler giderek dağılacaktır." dedi.

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