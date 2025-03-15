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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı

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Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kararına göre çok sayıda Bakanlık ve kuruma atama gerçekleştirildi. Ayrıca Hakan Fidan'ın bakan olduğu Dışişleri Bakanlığı'na 13 kişi atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Dışişleri Bakanlığı'nda 13 yeni genel müdür yardımcısı atandı. Irak ile İlişkiler, Göç Politikaları, Terörle Mücadele ve Savunma İşbirliği gibi kritik alanlarda yeni isimler göreve getirildi.

Atamalar kapsamında, Irak ile İlişkiler, Göç Politikaları, Terörle Mücadele ve Savunma İşbirliği gibi kritik alanlarda yeni isimler göreve başladı. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndaki yeni atamalar:

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan;

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Güçlü KALAFAT,

Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı'na Kazım ÇAVUŞOĞLU,

Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı'na Arif Eser TORUN,

Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığı'na Selen EVCİT,

Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı'na Rıfkı Olgun YÜCECEKÖK,

Türk Dünyası Teşkilatlar ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığı'na Birey YILMAZSOY,

Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı'na Meliha Gülce KUMRULU,

Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı'na Erdem TUNÇER,

Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Hayriye Işıl CEMALI DOĞAN,

Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı'na Çağla Pınar TANSU SEÇKİN,

Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığı'na Sinem MİNGAN,

Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Ayşe Zeynep GÜNDÜZ,

Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Reyhan ÖZGÜR atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan diğer atamalar ise şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan atamalar

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliği'ne Fatih Okumuş atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan atamalar

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Fatih Pehlivan,

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Pınar Yavuzkanat,

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Seyfi Bozçelik,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Hülya Yılmaz,

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na İsa Tekpınar atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan atamalar

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na Aysun Torun Orhan,

Diğer atamalar

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Gökmen Kınık,

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Öner Özgür,

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Mahmut Civan,

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Murat Durkan,

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Yusuf Aldemir,

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Atanur Karadağ,

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne Mustafa Karakoyun atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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