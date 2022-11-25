Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karkamış'ta yaşananlar üzerinden Özdağ'a gönderme yaptı: Daha bunlar iyi günleriniz

Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesine giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşık 40 kişilik bir grubun protestosuyla karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün konuyla ilgili yaptığı yorumda, "İşte particiklerden bir tanesi dün Gaziantep'ten Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimiz hakkında laf etmeye kalkınca, 'lütfen haset yapmayın' deyip kovdular. O da gidip bir dükkana sığınıyor. Daha dur, bunlar iyi günleriniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine gitti.

SINIR KAPISINDA TEPKİYLE KARŞILAŞTI

İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı'na geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

"ACIMIZ TAZE, SİYASET YAPMAYIN"

Bölgede toplanan bazı kişiler, "Acımız taze, siyaset yapmayın" diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YORUM GELDİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Karkamış'ta yaşananlara da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte particiklerden bir tanesi dün Gaziantep'ten Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimiz hakkında laf etmeye kalkınca, 'lütfen haset yapmayın' deyip kovdular. O da gidip bir dükkana sığınıyor. Daha dur, bu iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katilleriyle dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 ders yılı olacaktır" ifadelerini kullandı.