Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masanın taslağındaki anayasa değişiklik teklifine ilk yorum! 'Veto yetkisi' detayına çok kızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı Masa'nın anayasa taslağı metnindeki "Cumhurbaşkanlığı'ndan veto yetkisi alınacak" şeklindeki maddeye tepki gösterdi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı iade yapamayacak diyorlar. Cumhurbaşkanı niye var. Bunların hazırladıkları tezgah böyle. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde böyle bir anlayış yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında, 6'lı Masa partileri tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edilen anayasa taslak metniyle ilgili de ilk kez yorumda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI VETO EDEMEYECEKSE NİYE VAR?"

Metindeki "Cumhurbaşkanı'ndan veto yetkisi alınacak, sadece yasayı geri gönderebilecek" şeklindeki maddeye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı veto edemeyecek diyorlar. Cumhurbaşkanı niye var. Bunların hazırladıkları tezgah böyle. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde böyle bir anlayış yok. " dedi.

"BİRİLERİ BAŞBAKANLIK BEKLİYOR"

Muhalefet partilerinin yeniden başbakanlık sistemini getirmeyi hedeflediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi birilerine başbakanlık vermeleri lazım ama başkanlık siteminde bu yok. Birileri başbakanlık bekliyor. Çok partili sistemde bir yere başbakan koyabiliriz diyorlar, bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ortaya konulan masa anlayışı Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir hazırlığın olmadığını teyit etmiştir. Bay Kemal ayın üçünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de açıklamamızı yapacağız. Sen de bizi izle" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMELİ MEMURLARIMIZIN KADROYA GEÇİRİLMESİ NEDENİYLE HAYIRLI OLSUN DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: "Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 20 yılda yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini hayata geçirerek Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh geleceğe hazırlıyoruz. Demokrasi ve kalkınma adımlarını sürdürerek 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz. Dün YİK toplantısında ifade ettiğim gibi son 2 ayda açılışını yaptığımız projeler tek başına abide hüviyetindedir.

"DÜZCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ"

Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele ve mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz, başaracağız. 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilediği Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. 2022 üçüncü çeyrek büyümesi 3,9 olarak belli oldu. Küresel düzeyde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir.

"TÜRKİYE'Yİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İSTİYORLAR"

2023'ün her gününü dolu dolu geçireceğiz. Bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. Bunun için Türkiye'nin yarınını da biz inşa edeceğiz. Bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Ülkemize sağladığımız kazanımları, sorunların çözüm adresi olduğumuzu milletimize anlatmanızı istiyorum. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ilişkin hayallerimizi paylaşmanızı bekliyorum.

Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Alışığız zaten ama buna hazırlanın. Milletimizle aramızdaki gönül köprülerini güçlendirmeliyiz. Kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz insanlarda bize karşı küslük, kırgınlık varsa onarmalıyız. Bezginlik varsa umut vermeliyiz, nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Ne yapıp edip 85 milyonun tamamına ulaşmalı, desteğini kazanmalıyız. Bunu da istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız. İl teşkilatlarımızın asli vazifesi sahayı tutarak bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

Türkiye yeni yönetim sistemiyle birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı ortak hedef birlikteliği olarak milletimizin huzurundadır. Diğerleri ise altılı masa olarak hangi amaçlar için kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Bunlar karşımıza sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürmek olmayan şekilsiz, omurgasız bir projeyle çıkageldi.

"AK PARTİ KURULANA KADAR TÜRKİYE'DE NELER GÖRMEDİK?"

Biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki? Bu koalisyonlardan bu ülkeye fayda geldi mi? Netice alabildik mi? 20 yıldır istikrar var, güven var. Biz bunu sağladık. Bugüne kadar ne CHP'den en şürekâsından ülkenin derdine derman olacak hiçbir söze, teklife, adıma rastlamadık.

Becerebildikleri tek şey anayasa değişiklik teklifi açıklamak oldu. Eski Türkiye ipiyle çıkara çıkara ucube bir teklif çıkardılar. Bir gözden geçirdim. Ne var, masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar buna çalışmışlar. Belediyeler kapatılmayacakmış, hazine yardımlarından herkes nasibini alacakmış. Benim milletim bunu yutmaz. Benim milletin bu ülkeye, bu millete, bu devlete ne gelecek buna bakar.

"MARKETLERDE KONTROLLERİ SIKILAŞTIRACAĞIZ"

Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim; başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız.

Bunların gittikleri yer Anayasa Mahkemesi. Meclis'te görüşmeler yapılır oradan Anayasa Mahkemesi'ne. Yeni düzenlemede Cumhurbaşkanı herhangi bir iade yapamayacak. Cumhurbaşkanı niye var? Bunların hazırladıkları tezgah böyle. Başbakanlık vermek zorundalar. Başkanlık sisteminde bu yok. Birileri de başbakanlık bekliyor. Öyleyse çok partili parlamenter sistemde başbakanı bir yere koyabilir, anlayış bu. Bizim böyle bir derdimiz yok.

CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Şimdi ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız.

Bunların kafasıyla diplomasi olur mu; olmaz. Ege'deki hakları nasıl savunabilir, egemenlik haklarına karşı oyunlarla nasıl başa çıkabilir? Geleceğine ilişkin umutları bunlar nasıl hayata geçirebilir. Bu kifayetsiz muhterislerin elinde ülke nasıl yönetilebilir?

"2023 İMTİHANINDAN HEP BİRLİKTE ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"

AK Parti milletin kurduğu, milletimizin iktidara getirdiği verdiği her mücadelede yanında yer aldığı bir partidir. Bizler bu partinin emanetçileriyiz. Her birimiz görevini ne kadar yerine getirebilirse bu emanete layık olduğunu gösterebiliriz.

Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem şahsım dahil hepimizin sorumluluğunu artırmaktadır. Genel Merkezimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla hep beraber bir olarak işimize dört elle sarılmalıyız.

Seçim gününe kadar her haneyi defalarca ziyaret etmeliyiz. Teşkilatlarımızdan üyelerimize, üyellerimizden vatandaşlarımıza kadar muhabbet iklimini canlı tutmalıyız. Seçim günü iş sandıkta biter. Sandıklara sahip çıkacağız. Sandıkta oynanmak istenen oyunlara karşı dikkatli olacağız. En küçük eksikliğe meydan vermeyeceğiz.

Türkiye'nin ve milletimizin düşmanları da boş durmuyor. Onlar da 2023'e hazırlanıyor. Partimize yönelik kumpasların, ülkemize saldırıların artmasının gerisindeki hesapların birisi de 2023'ü biçimlendirme planlarıdır. Hep birlikte 2023 imtihanından da alnıızın akıyla çıkacağız."