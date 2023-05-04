Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Bunların dini, ezanı, kitabı yok

Giresun mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sadece sizin oy kullanmanız önemli değil, komşunuzu sandığa götürerek bize oy kullanmasını sağlamanız lazım. Aksi takdirde bulduğumuz gazın vanasını kapatır, Gabar'daki petrole beton dökerler. Kandil'den Bay Kemal'e selam geliyor, 'Desteğimiz onunla diyorlar. Bu Kandil'dekilerin -Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum, alakaları yok- dini, ezanı, kitabı yok. Bunlar kitapsız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun mitinginde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, seçim öncesi üslubunu daha da sertleştirdi.

"BUNLARIN DİNİ, EZANI, KİTABI YOK"

"Giresun, Fatih'in emanetini yere düşürmemiştir." diyen Erdoğan, "Bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefesimize kadar sürecek. Giresun bizimle olduğu müddetçe her engeli aşarız. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Sadece sizin oy kullanmanız önemli değil, arkadaşınızı komşunuzu sandığa götürerek bize oy kullanmasını sağlamanız lazım. Aksi takdirde Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatır, Gabar'daki petrole beton dökerler. Şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. Cezaevinde olan Selo, Diyarbakır'da Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. 51 Kürt kardeşimi öldürdü, Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Bunun suçu ne diyorlar, daha ne olacak bay bay Kemal. Kandil'den Bay Kemal'e selam geliyor, 'Desteğimiz onunla diyorlar. Bu Kandil'dekilerin -Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum, alakaları yok- dini, ezanı, kitabı yok. Bunlar kitapsız." dedi.

"BUNLAR VATANSEVER DEĞİL"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Kürt kardeşlerimi çok aldattılar, hala da aldatıyorlar. İstanbul'daki, Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdi de aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. O şirketle ben 15 sene önce görüştüm. Yatırım yapacağız, dediler. Ne istiyorsanız verelim, dedim. Gelmediler. Bunlar vatansever değil, gelip de bu yatırımları yapmazlar. İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'yı yapan, Kızılelma'yı yapanlar BAYKAR. Bu milletin evlatları ile onları mukayese edemeyiz. Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Fındığa zam verecekmiş, bugüne kadar neredeydiniz? Eskiden bu sahil yolu var mıydı? Samsun'dan çık, Hopa'ya kadar böyle bir yol yoktu.

"KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR"

Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez. Eksikler de yok değil, bütün bunlar aşılacaktır, yine biz aşarız. Enflasyon her ay düşüyor. Yüzde 43'e indi. Her ay azala azala devam edecek. Kale içeriden fethedilir, kalenin içinde kimler var; kadınlar. Kaleyi kadınlarımız fethedecek.

"ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI ARTIŞI YAPACAĞIZ"

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan artışlar yapacağız. Nereden nerelere geldik. Eğitimden sağlığa her alanda standartları en yükseğe biz çıkardı. Sanayi ve teknoloji eksiklerini biz giderdik mi? Bu ülkenin en büyük özlemi olan Ayasofya'yı biz ibadete açtık mı? Amerika'da Türk Evi'ni inşa ettik. Yaparsa biz yaparız, yaparsa AK Parti yapar.

"ASIL DERSİ 14 MAYIS'TA VERECEĞİZ"

Asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz. Allah'ın izni ile mevcut sıkıntıları da biz gidereceğiz. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. 85 milyonun tamamının bu davada yeri var. Gelin ülkemizin geleceği için Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim. Giresun, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Karadeniz'in uşaklarına da bu yakışır. Giresun'a 51 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.

"HEP YALAN SÖYLÜYOR, NASIL UĞRAŞMAYAYIM"

Bana bay bay Kemal ile neden bu kadar uğraşıyorsun, diyorlar. Hep yalan söylüyor, nasıl uğraşmayayım. Giresun'a uğramış yine yalan söylemiş. Davos'ta IMF ile görüşme yapıyoruz IMF'nin başındaki zat, siyasi kararlara müdahil oluyoruz diyor. Sen alacağını alacaksın ama Türkiye'yi ben yönetirim, sen Türkiye'ye karışamazsın, dedim. 2013'te IMF'e olan borcumuzu ödedik ve ilişiğimizi kestik. Ne diyor terör örgütünün temsilcileri, yüz yıllık kazanımlarını değiştireceğiz, diyor. Bunlarla beraber yürüyor bay bay Kemal. O masadakiler de aynı."