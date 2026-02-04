Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye sürpriz hediye

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye 'Anadolu' renginde bir Togg hediye etti.
  • Erdoğan ve Sisi, Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde Togg ile kısa bir tur attı.
  • Erdoğan, Sisi'nin kullandığı Togg ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.

Resmi temaslar için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİSİ'YE TOGG HEDİYE ETTİ

Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Sisi'ye "Anadolu" renginde Togg armağan etti.

İKİ LİDER TUR ATTI

Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde Togg'un içinde fotoğraf çektiren iki lidere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti. İki lider otomobili inceledikten sonra kısa bir tur da attı.

Erdoğan, daha sonra, Sisi'nin kullandığı Togg ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
