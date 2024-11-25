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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta katıldığı duruşmadaki savunmasına 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasında sarf ettiği sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Edirne, Erdemli, Mersin ve Silifke'de yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla açılan davada savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim. Sanırım, açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni, Erdoğan'a 'Başçalan, Hırsız ve Başhırsız' demiş olmamdır. Karşınıza Sayın Yargıç, 'hırsıza, hırsız' dediğim için çıktım" ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Kılıçdaroğlu aleyhindeki davalardan vazgeçildiğini hatırlattı ve "Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin uslübün bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır" dedi.

500 BİN LİRALIK YENİ DAVA

Aydın, Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada da şikayetten vazgeçildiğini ve ceza ile siyasi yasak taleplerinin bulunmadığına dikkati çekerek, "Sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişişik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir" dedi.

Avukat Aydın, Kılıçdaroğlu'nun savunmasındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ve 500 bin liralık tazminat davası açıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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