Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya ilişkin ilk sözler: Terör kokusu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen şiddetli patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 53 kişinin yaralandığı bilgisini veren Erdoğan, "İlk incelemelerde kesin olarak 'Bu terördür' dersek belki yanlış olur ama ilk bize aktarılan bilgilere göre burada bir terör kokusu var, şuan itibariyle ilk tespitlere göre de bir kadının rol oynadığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16:20'de meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Olayı bir bombalı saldırı olarak niteleyen Erdoğan, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 63 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları şu şekilde:

"Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları işe yaramayacaktır. Tüm unsurlar ortaya çıkarılarak failler cezalandırılacak. İstanbul Valiliğinden aldığımız bilgilere göre, 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Son bilgilere göre 53 vatandaşımız yaralandı.

"FAİLLERİ ORTAYA ÇIKARILACAK"

Kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak.Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar.

"TERÖR KOKUSU VAR"

İlk incelemelerde kesin olarak "Bu terördür" dersek belki yanlış olur ama ilk bize aktarılan bilgilere göre burada bir terör kokusu var, şuan itibariyle de bir kadının rol oynadığı görülüyor. İncelemeler devam ediyor, nihai kararı vereceğiz. "

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza geçmiş olsun. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz bu saldırının faillerinin tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun." dedi.