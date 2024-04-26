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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddialarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlene Kudüs Platformu Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi.

ERDOĞAN: BU YALANIN HESABINI EBEDİ ALEMDE VERECEKSİNİZ

Her şeyden önce yalanın, Allah'ın ve Resulünün en çok nefret ettiği şey olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın Kürecik iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki

"KENDİ DEVLETİNE İFTİRA ATARAK SİYASETÇİLİK OYNANMAZ"

Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki

FATİH ERBAKAN'IN KÜRECİK RADAR ÜSSÜ AÇIKLAMALARI

Yeniden Refah Partisi İran'dan fırlatılan balistik füzelerin yüzde 90'ının İsrail tarafından tespit edilerek imha edilmesi, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü sayesinde olduğunu iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepkiFatih Erbakan

Erbakan, seçim öncesi yaptığı bir konuşmasında, "İsrail'i, İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü" ifadelerini kullanmıştı.

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Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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Yorumlar (30)

Murat Celik:

Sayın Cumhurbaşkanım sonuna kadar yanınızdayız Allah utandırmasın Allah yolunuzu açık etsin dik durun eğilmeyin bu millet sizinle

231
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Osman Altunok:

Sarmasik bile bu kadar egilmedi

yanıt186
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Cihan Yeltekin:

Yazık acıyorum size

yanıt42
yanıt26
Ugur Eroglu:

Hangi millet ??????

yanıt18
yanıt15
Salih Kandıralı:

Arkasından yanına mı geçtiniz?

yanıt2
yanıt1
DEMOKRAT:

Ebedi alemde bir tek kendisi hesap vermeyecek sanıyor! Çünkü ahirete inancı zayıf.

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yanıtYanıtla
Osman Altunok:

%100 dogru soylemis . Dislike atanlara gercekten aciyorum ve sizin gibi olmadigim icin sukrediyorum

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yanıt71
Dino yiltamer:

Fatih erbakanda öbür siyasetçiler gibi kaybolup gidecek.

187
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Murat Can:

Siyasi kariyerine 45 yaşında başlayan hiç bir proje ve hedeflerinden bahsetmeden sadece filistin meselesi üzerinden siyaset yaparak Reis e zarar vereceğini düşünen zatı muhteremin Babasının duruşu ile hiç bir alakası yoktur. Babasının ne kadar hayali varsa hepsini reis gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Hayatları boyunca iktidar nedir göremeyecek olanlar ancak reisin sakalını keserler. Kesinlen sakal yeniden çıkar. Hiç kimse merak etmesin.

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Kurt Savaş:

parti kurmasaydın sayın fatih bey saadet partisi ile devam etseydin. Aynı yolda ilerliyorsunuz

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