Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Asgari ücret toplantısına dakikalar kala heyecanlandıran mesaj

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı
Müsavat Dervişoğlu ve Turhan Çömez'in Bahçeli'ye bakışı olay oldu

Siyaset tarihine geçecek kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşar Esad sonrası dönem için değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"SURİYE'NİN BİR KEZ DAHA BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası bölgede bundan sonra olacaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte güçlü Suriye yolunu aydınlatmasını temenni ediyoruz. Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik. Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sizleri aracılığıyla yurt içinde ve dışında kutlu davanın başarısı için mücadele eden her bir kardeşime selamlarımı gönderiyorum, her birine kalpten teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımızı bölgemizde tarihi diyebileceğimiz nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı.

"SURİYE'DE TERÖRİSTLERİN BAŞI EZİLECEK"

İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte güçlü Suriye yolunu aydınlatmasını temenni ediyoruz. Suriye topraklarına gözünü diken herkese şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik.

"KENDİ KENDİMİZİ KANDIRMAYACAĞIZ"

Son dönemde teşkilatımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız yerlere baktığımızda bu tespitin doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Milletimiz bunca hizmetin ardından bize sandıkta teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil içerde alacağız. Kongre süreçlerimizi yeni yönetimlerin oluşması yanında, bu samimi özeleştiri yapılacağı hale getirmeliyiz. Siyaset kuşkusuz çok yüksek motivasyon gerektiren bir uğraştır ama kendi kendini kandırmak değildir. Bunun için biz asla kendi kendimizi kandırmayacağız. Eksiklerimiz, hatalarımız, zayıf noktalarımızı doğru şekilde tespit edeceğiz. Ardından bunların çözüm yoluna giderek milletimizin gönlünde tahkime gideceğiz.

"ASIL MESELEYİ GÖRMEZDEN GELMİYORUZ"

Fabrika ayarlarına dönmek diye bir kavram var ya. İşte AK Parti'nin fabrika ayarları bunlardır. Milletimizin gündemindeki asıl meseleyi görmezden gelmiyoruz. Milletimizin gündeminde diğer hususlarla birlikte hatta onlardan önce ekonomi vardır, ekonomik sıkıntılar vardır. Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren kaldığı gizli saldırılar 2018'den itibaren aleniyet kazanmıştır. FETÖ'nün ihaneti, PKK'nın eylemleri, güneyimizde oynana kanlı olaylar hep bu sürekle bağlantılıdır. Uluslararası siyasette bizi esir alamayanlar ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma politikasına yöneldiler.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MESAJI

Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Dükkanına gelen onu görünce şaşkına dönüyor
img

3 trilyon dolarlık altın bulundu
img

Beşar Esad için Rusya'dan yeni açıklama
500

Yorumlar (28)

Haber Yorumlarıdehide:

İşte Dünya Lideri hadi Reis Bizim olduğunu açıkla Suriyenin. İsrail Sıra sende Korkulu rüyan başkomutan Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıADANALI :

hımm ne yapacağız peki kınamak dışında sevdili cumbaşkanım

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBitlisli:

Sevgili Reis söyler misin direkt bir Kürt devleti istemediğini ? Çünkü Kürt devleti dememek için sürekli terör devletinden bahsediyorsunuz ya ?

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Sol görüşlü biriyim, CHP den başka hiç bir partiye kessen kolumu oy vermem. Milliyetçiyim, vatan millet konusunda rehberim Atatürk. Durumlar karışık. İsrail yerinde durmuyor. Dibimizde pkk toprak zaptetmiş. İsteğim özgür, toprak bütünlüğünü zağlamış, tüm etnik gruplarına saygılı, haklarını ve mecliste temsiliyetini sağlayan bağımsız müreffeh Suriye. Sınırlarımda ne pkk ne de israil destekli bir oluşum görmek istemiyorum. Aksi taktirde bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir bireyi olarak en ön safta yer almayı canı gönülden isterim.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Ozaman ortak israili ve amerikayi durdur bakalim. Lafla olmiyor.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

Reis kinasana!!!!!!!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Uzuun Coban Cok Degil Newruz 2025de YPG KüRDiSTANI KURULDUKTAN HEMEN SONRA Kandirildik Deyip ADETA ESADA YALVARACAK GERi DöN TOPRAKLARINA SANA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMüslüm BABA:

yaw he he

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Volkan, seninle gurur duyuyorum. yorumunlada ayrı gurur duyuyorum..Var ol Vatan evladi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Bal:

hazir olun cenk basliyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ || Asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda brüt-net asgari ücret ne kadar olur? Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? 9 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 9 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 9 Aralık'ta kim zirveye çıktı? Orhan Ekren kimdir, bulundu mu? İngiltere'de kaybolan Orhan Ekren nerede? Özlem Cankurtaran öldü mü? Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu? Özlem Cankurtaran neden öldü? Özlem Cankurtaran'ın hastalığı nedir? Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli? Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.