Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Kendi adımıza son defa destek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

"KENDİ ADIMIZA SON DEFA DESTEK İSTİYORUZ"

Burada yaptığı konuşmada 2023 seçimlerinde kendisi için son kez destek istediğini belirten Erdoğan, "İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekle Türkiye Yüzyılı'nın ilk kısmını inşa edip bu bayrağı gençlere devredeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Gençler ben de sizin yanınızdayım. En son Eylül ayında Teknofest için geldiğimiz Samsun'a birkaç ay ayrılığa rağmen hasret kaldık. Şu ihtişama bak. Resmi rakam 100 bini yakaladı. Havalimanından bu yana cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el ele gönül gönüleydik. Samsun bir başka coşkuluydu. 799 derslik, 9 atölye, 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 ayrı projeyi bugün resmen hizmete açıyoruz. 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık projenin açılışını bugün yapıyoruz.

"LAF DEĞİL İCRAAT İCRAAT"

Durmak yok. Bugün bir başka önemli adım. Asarcık-Kavaklı yolunun tamamlanan 25 km'lik yolu hizmete sunuyoruz. Nasıl. Laf değil icraat icraat. Büyükşehir Belediyemizin feribottan elektrikli otobüs sistemine akıllı Trafik sisteminden sosyal hizmet birimlerine kadar geniş bir alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı bulan 50 ayrı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bugün toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Burası Samsun, istikbal ve istiklalimizin adımının atıldığı yer. Elbette Samsun'a yaptığımız yatırımlar bunlardan ibaret değil. Samsun'un evladı Orhan Gencebay, o da bugün bizimle olacaktı, rahatsızlığı sebebiyle gelemedi. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle doyunca, sevenler kavuşunca yaşamane güzel...

"2053 VİZYONUNA SAHİP ÇIKMAYI HAZIR MIYIZ?"

Son 20 yılda şehrimize 56 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olacağına inanıyorum. 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Şehrimizi nasıl büyütüp geliştirdiysek bundan sonra her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de aramıza kimseyi sokmayalım. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023'te de tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenlik, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? En değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarını içeride olanların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Samsun'a böylesi yakışır.

"ALTILI MASAYI BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Milli Mücadele'nin ilk adımının şehri Samsun istikbal ve istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle mücadele içinde yer aldık. Teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tetikçilere karşı milletin bekasını savunduk. Amaç Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar, kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler, içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar, terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Bu altılı masayı her birlikte çökerteceğinize inanıyorum.

"BİRİLERİ KIT AKLINCA BİZLE DALGA GEÇMİŞTİ"

Her acının bize hem insani, hem ekonomik maliyeti oldu. Kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler alıp başını giderken biz geri kalmışlığa mahkum edildik. Bu faturaların ağır yükü altında beli bükülmüş Türkiye vardı. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken üzerimize oynan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık. 81 vilayet ve 85 milyon vatandaşla her alanda dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Asırlık sorunları çözmekle kalmadık. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı hizmet altyapısı kurduk. Şimdi Türkiye farklı bir ülke, Türkiye emir alan değil, emir veren bir ülke. 2023 hedefleriyle milletin huzuruna çıktığımızda birileri kendi kıt aklınca bizle dalga geçmişti. Bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bugünlere geldik. Sizlerle beraber geldik. Türkiye Yüzyılı ile yeni ve daha büyük atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

"YARIN PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Rusya-Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Yarın Putin ve Zelenski ile görüşüp daha neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Unutmayın ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır. 15 seçimdir milletimiz bizi açık ara birinci yaparak iradesini güçlü Türkiye'den yana kullandı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmayı yeterli bulmuyor en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG gibi, tıpkı Yusufeli Barajı gibi, 500 bin konut projesi gibi çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz. Gözümüzü uzaya dikiyoruz. Terörle mücadelede vatan savunmasında bölgemizdeki geldiğimiz konumu yeterli bulmuyoruz. Özetle, yaptıklarımızın üzerine yatmıyoruz, henüz yapamadıklarımızın hayıflanmasıyla daha çok çalışıyoruz.