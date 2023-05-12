Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin pankartına tepki: Siz İstanbul'a gerekeni yaptınız mı?

Bahçelievler'de miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin, "İstanbul hakkını alacak" pankartına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz İstanbul'a gerekeni yaptınız mı? Bir sel olduğunda ya Bodrum'da ya kayaktasınız. Şimdi 2024'e hazır mısınız? 2024'te buna da bay bay demek lazım. Önce pazar günkü görevimizi yapalım sonra 2024'e hazırlanalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Muhalefete yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin astığı, "İstanbul hakkını alacak" pankartına tepki gösterdi.

"İSTANBUL'A GEREKENİ YAPTINIZ MI?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bunların kendilerine verilen görev uğruna gözden çıkaramayacağı yok. Gelirken bir pankart gördüm; İstanbul hakkını alacak diyor. Bu CHP'nin pankartı. Siz İstanbul'a gerekeni yaptınız mı? Bir sel olduğunda ya Bodrum'da ya kayaktasınız. Şimdi 2024'e hazır mısınız? 2024'te buna da bay bay demek lazım. Önce pazar günkü görevimizi yapalım sonra 2024'e hazırlanalım.

"BENİM MİLLETİM ONLARA BIRAKMAZ"

Biz İstanbul'da göreve geldiğimizde çöp, çukur, susuzluk vardı. Haliç'te suyu temizledik. Şimdi ise zaman zaman Haliç bazı yerlerde koku veriyor. Haliç Kongre Merkezi'ni kurduk. Orada mezbahalar vardı. Onların kokusundan geçilmiyordu. Şimdi ise Haliç Kongre merkezi ulusal uluslararası toplantılara ev sahipliği yapıyor. CHP'yi de bazı partileri de teslim almış olabilirler. Ama benim milletim onlara bırakmaz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

"ESER VE HİZMET SİYASETİMİZİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bunun için seçim gününe kadar daha çok çalışmalıyız. Kafası karışık arkadaşlarınızı arayarak bize destek sözü almanızı istiyorum. Bunu yaparsak pazar günü rekor bir oyla bitirmemizin önünde bir mani kalmaz. Bunun için bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız. Eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyoruz.

"PAZAR GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Kılıçdaroğlu bugüne kadar hangi sözü verip de tuttu. Onun kitabında böyle bir şey yok. Onun için pazar günü çok önemli. Onlara haddini bildirmek için pazar günü çok önemli. İstanbul seçimlerdeki tercihini şimdiden belli etmiştir. İstanbul birlik beraberlik demiştir, koltuğuna kaset ile oturanlara geçit vermemiştir.

"TEFECİ KURUŞ VERMEZ"

Bu ülkeyi kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermeyin. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış buna inandınız mı? Bay bay Kemal sen avucunu yalarsın avucunu! Tefeci kuruş vermez kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla tefecilerden para alacak.

"TESLİM ALDIKLARINA BİLE SAHİP ÇIKAMADILAR"

Şu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar? Teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi bu felaketi tüm Türkiye'ye yaşatmak istiyorlar. Ekrem'i Van'a gönderiyorlar orada teröristlerin işaretini yapıyorlar. Sen önce İstanbul'daki görevini yap! İstanbul'u sel alıyor, İBB Başkanı nerede Bodrum'da, kayakta. Bunlar vazife adamı değil, bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar.Öyle bir faşizim iklimi kurdular ki kendi içlerindeki farklılığa bile tahammül edemiyor. Bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz. Tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı, sonra ne oldu gel dediler.