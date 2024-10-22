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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı el kişisel hesaplara kurban edilmesin. Terörün olmadığı Türkiye inşa edelim" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız" dedi.

"AÇILAN BU TARİHİ PENCERENİN..."

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalara bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, " Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Açılan bu tarihi pencerenin kişisel hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ORDUMUZU KİMSE TÖHMET ALTINDA BIRAKAMAZ"

Özel hastanelerle iş birliği yaparak yeni doğan bebeklerin ölümüne neden olan olayla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hepimizi üzen bir çete operasyonu gündemde. Her ne kadar ülke gündemine yeni gelse de soruşturmanın başlaması bir buçuk yıl öncesine uzanıyor. Yürütülen titiz soruşturma ile çete üyelerine operasyon yapılarak ele başları tutuklanıyor. 22 kişi şu an cezaevinde. Sağlık bakanlığımız Tekirdağ'da bir hastaneyi kapatıyor, İstanbul'da 9 hastane ruhsatı iptal ediyor. Hepsi ile ilgili adli idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor. Muhalefetin Türk ordusuna iftira atan tabipler odası ile birlikte sağlık sistemimizi hedef alması ülkemiz siyaseti adına büyük bir şuursuzluk. Bebeklerin ölümü üzerinden siyaset yapmak vicdan tutulmasından başka bir şey değildir. 1 buçuk milyonluk sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz" dedi.

"ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ..."

Açıklamasının devamında "Birkaç çürük elma yüzünden sağlık çalışanlarımızın hırpalanmasına müsaade edemeyiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanlık müsveddesi bir çete var. Devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sağlamak için sağladığı imkanı istismar ederek böyle alçakça bir eylemi gerçekleştirmiştir. Böyle bir barbarlığı yapanlardan bunun hesabı en ağır şekilde hukuk önünde sorulacaktır. Bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için cumhurbaşkanı olarak konunun bizzat takipçisi olacağım. sağlık ve adalet bakanlarıma net şekilde talimat verdim. Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın. Özel sağlık kuruluşlarının ücretlendirmesi ile ilgili sık şikayetler alıyoruz. Sağlık sistemimize zarar veren kötü alışkanlıkların yeniden nüksettiğine dair serzenişler duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz. Türkiye gerek kapsayıcılık gerek erişilebilirlik noktasında dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden birine sahiptir. Gözünü para hırsı bürüyen fırsatçıların sistemi sabote etmesine izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (91)

Sefa Altun:

PATRON SEN ONCE EKONOMİ, EĞİTİM, ADALET ONLARİ DUZELT...

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Gulsah Aydin:

Dalga mı,geçiyorsunuz ne yani bir çözüm süreci daha ki inşa ediceksinizz...

440
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Mustafa Bilgin:

onca şehit olan askerler öldurulen cocuklar boşa gitti yani milletin akliyla dalga gecilmeye baslandi

411
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F. Güler:

yaotıgıı şey yeni anayasa için başka bir halt değil tekrar seçileyim diye uğraşıp duruyor

306
26
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Temha Arak:

Yaaa Yaaa öyledir

269
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Muhammet Akbulut:

NERDEN BU TALİMAT ...

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Bombacı Mülayim:

Yuhhhhhhhhhhh

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ASD:

YOK ARTIK............

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Yılmaz Yenilmez:

kimse normal değil

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serdar kocakaya:

20 yılda 10 defa çözüm sürecini bitirip ve tekrar çözüm süreci başlatmak..... ne kadar enteresan değil mi.... artık hiçbiri bizi etkilemiyor ama izliyoruz işte çünkü elimizden hiçbir şey gelmiyor... bu haberlerden sonra yine anketçilerin oylarına bakacaklar yine ne kadar yükseliyor diye... CHP'nin %10 kadar altına düşmek her açıklamayı yaptırır...

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