Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurucuları mektup kaleme aldı: Desteğinize talibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü nedeniyle kuruculara mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti olarak, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bir kez daha desteğinize talibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'den bu yana sürdürdüğü iktidar göreviyle Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin21. yılını kutlanacak. Pazartesi günü yani 15 Ağustos'ta ise "Bir olduk 21 olduk" temasıyla ATO Congresium'da bir program düzenlenecek.

"ÇIKTIĞIMIZ YOLA İLK GÜNKÜ HEYECANLA DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti'nin kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruculara bir mektup gönderdi. Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlere yönelik mesajların verildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: Değerli kardeşim; sizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bundan 21 yıl önce, 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'nin resmi kuruluşunu tamamlayarak milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk. 'Bir olduk, 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermiştir.

"2023 SEÇİMLERİ KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Türkiye'nin; vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği, velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir.

"TÜM MESELELERİ NASIL ÇÖZDÜYSEK BUGÜNKÜ SIKINTILARA DA ÇARE BULACAĞIZ"

Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti olarak, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bir kez daha desteğinize talibiz. İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. Ülkemizin bugüne kadarki tüm meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntılarına da yine biz çare bulacağız. Partimize bugüne kadar oyları ve dualarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum."