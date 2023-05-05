Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Van'a geldi. Havalanında karşılanan Erdoğan, daha sonra halkı selamlayarak mitingin yapıldığı Beşyol Meydanı'na ulaştı. Kalabalığı eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık bir yıllık hasretin ardından bugün yine Van'dayız. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil dünyada gıpta ile takip edilen bir şehir oldu. Peki nasıl oldu ? Van eskiden de buradaydı, böylesine bir cazibe merkezi haline gelememişti. Her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların hem de buraya gelen ziyaretçilerin güven içerisinde, huzur içerisinde hayatını sürdürebileceği bir iklim tesis ettik. Terör örgütünün başını sadece burada değil, sınırlarımızın dışındaki inlerinde de ezdik. Devletinize güvenin, bize güvenin. Huzurunuza ve hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza ilişemeyecek" dedi.

CHP'li belediyelerin verdiği sözü tutmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atıyorlar, tutuyorlar, dillerinin ucuna ne geliyorsa söylüyorsa. Vaatlerinin hepsi yalan. Son mahalli seçimlerde her şeyi bedava yapacaklarının sözünü vermişlerdi. İstanbul'a uğradığı yok, bol bol Bodrum'a gidiyor. Ben İBB başkanlığını CHP'den almıştım. İstanbul çöp, çukur, çamurdu. İstanbul'u İstanbul ben yaptım. Teslim aldıkları projeleri sürdüremediler. Bu millete hizmet etmek nasip meselesidir. Bunlar nasipsiz, bunlar tembel. Önlerine 5 koyun katsanız akşamına kaybedip gelirler. Ülkenin başına gelseler işçi emekli ay sonunda maaşını alıp alamayacağını bilemeyecek. Yeni bir şey yapamayacakları gibi kendilerine bıraktıklarımıza da sahip çıkamayacaklar. Bunlara verilen görev de bu Karadeniz gazını kapatmak Gabar petrolüne beton dökmek, Togg'u kapatmak. Şimdi çıkmış ne diyor, S400'leri depoya alacağız diyor. Bunu kim diyor, Bay Bay Kemal. Millet buna asla müsaade etmeyecektir. Köprüleri otoyolları işlemez hale getireceklermiş, teknoloji girişimlerimize kilit vuracaklarmış. Yıllar boyu hazırlığını yapıp son aşamaya getirdiğimiz işleri millete proje diye yutturmaya kalkıyorlar" dedi.