Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Çankırı Politika Haberler

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