Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye geldi

BM. 78. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine vardı. Dünya liderleriyle ikili temaslar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsveç'in NATO üyeliği gibi önemli konu başlıkları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 00.25'te Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda 19 Eylül Salı günü konuşma yapması bekleniyor. Tahıl koridorunun canlandırılması, Karadeniz'de istikrar, Suriye, Kafkasya ve Balkanlar'daki gelişmeler, mülteciler ile yabancı düşmanlığı ve Batı'da yükselen İslam karşıtlığı konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana eksenini oluşturacak.

Erdoğan BM zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya'nın geçtiğimiz aylarda tek taraflı olarak feshettiği ve yeniden canlandırılması için Türkiye'nin büyük çaba verdiği Tahıl Koridoru Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde ana gündem maddesi olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkasya'daki son gelişmeler, Balkanlar'daki son durum, Türkiye'nin talepte bulunduğu F-16 Blok 70 ve modernizasyon kitlerinin tedariki ile İsveç'in NATO üyeliği konusu da görüşmelerde ele alınacak.