Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil'deki teröristlerden alıyor" "Konya gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi" "Cudi'de, Kandil'de, Gabar'da teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor" Cumhurbaşkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil'deki teröristlerden alıyor"

"Konya gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi"

"Cudi'de, Kandil'de, Gabar'da teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor"

KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da teröristleri gömdükçe içeride birilerinin de rahatsız olduğunu söyledi.

Antalya'daki programının ardından Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Kent Meydanında düzenlenen Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

"Bay bay Kemal yanındakilerle beraber emri bunlar nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor"

Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ile yola çıktıklarını, Konya ile bugünlere geldiklerini belirterek, "Konya, vefanın şehri, dayanışmanın şehri, milli iradenin şehri. 140 bin kişi var şu anda Konya'da. Bu ne aşktır yarabbi, demek ki, aşk ile koşan, aşık olursan karşılığını da bulursun. Pankartlar yazılmış. Bir genç enteresan bir pankart açmış, Ne diyor, 'Emri dağdan alan ile değil Haktan alanla yol yürünür.' Bay bay Kemal yanındakilerle beraber emri bunlar nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor" dedi.

"Konya, gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi"

6 Şubat'ta asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşadığımızı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm birimleriyle birlikte belediyelerimizi de harekete geçirdik. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin ekiplerini süratle illerimize sevk ettik. Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konyalı hemşehrilerimiz gurur verici çalışmalara imza attılar. Her ihtiyaçta depremzedelerin yanında oldunuz. Muhalefetin tüm belediyenin yaptıklarını bir kefeye koyun, Konya'nın yaptıklarını da diğer kefeye koy. Hepsinde de Konya ağır basacaktır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız yattı kalktı orayı takip etti. Konya, gönül belediyeciliğinin ne olduğunu gösterdi. Şov ve reklam yerine yaraları sarma peşinde koşan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Konya halkına da şefkatle afetzedelere sahip çıktıkları için milletim adına teşekkür ediyorum. Deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"Cudi'de, Kandil'de, Gabar'da teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor"

Bir taraftan afetin izlerini silmek, diğer taraftan da milleti hayallerine kavuşturacak vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve ısınma masraflarını faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesini ve kararını resmi gazetede yayınladık. Bay bay Kemal dün Zonguldak'a gitti. Madenci kardeşlerimize yalan üstüne yalan söylüyor. Zonguldak'ta Kilyos var, Sakarya doğalgazını biz orada çıkardık bay bay Kemal. Hani çıkmayacaktı? İşte çıktı. Doğalgazı yakıp vatandaşların evine göndermeye başladık. Biz söz verirsek yaparız. Söz verdik ve yaptık. Donanmamızın amiral TCG Anadolu'yu yine geçtiğimiz naftalarda deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Yerli elektrikli aracımız TOGG'un teslimatına başladık. Dün, milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. İşte bunlar birilerini ciddi anlamda ürkütüyor. Korkanlar da var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor birisi Kandil'de, 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu.' Ne yapacaktık? İyi yapıyorsunuz mu diyecektik. Sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin de biz sana güle güle mi diyeceğiz. Mehmetimizin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Bay bay Kemal kapalı kapılar arkasında varsın sizinle görüşmeler yapsın. Yanında da Davutoğlu'su, Bebecan'ı var, bir de Meral hanımı var. Masayı bir bırakır gider, tekrar gelir, tekrar gider. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Şimdi 2 tane de belediye başkanı aldılar, yola devam ediyorlar. Ama onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken bizde Cumhur ittifakı ile birlikte yürüyoruz" diye konuştu.