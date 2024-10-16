Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, öncesinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü. Barzani ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe'ye geçti.

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani görüşmesi, geçtiğimiz dakikalarda başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi Beştepe'de kabul etti.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Ayrıca tarafların, bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları da ele alacakları ifade edildi.

İkilinin görüşmesinden ilk kareler;