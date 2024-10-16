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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Beştepe'de bir araya geldi. İkilinin Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, öncesinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü. Barzani ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe'ye geçti.

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani görüşmesi, geçtiğimiz dakikalarda başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi Beştepe'de kabul etti.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Ayrıca tarafların, bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları da ele alacakları ifade edildi.

İkilinin görüşmesinden ilk kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Recep Tayyip Erdoğan Neçirvan Barzani Orta Doğu Diplomasi Politika Türkiye Beştepe Güncel Dünya Irak

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Yorumlar (10)

bekir Peker:

RTE Tam bir DEVLET ADAMI büyük bir LİDER

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JokerAllame:

chp iş birliği yapıyor:) yerseeen :)

31
7
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Doğrucu:

Akp= pkk

21
11
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bekir Peker:

Şayet döneminde 2011 mit kriz ve 17/25 Aralık yargı Emniyet darbe girişimi, 2013 gezi olayları, 15 temmuz haim darbe girişimi, 2019 pandemi, devasa Maraş depremi yaşanmasydı, eminim bugün Türkiye için başka şeyler konuşuyor olabilirdik

15
9
yanıtYanıtla
JY:

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ DEĞİŞTİRİLEMEZ, DEĞİŞTİRMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ.

4
1
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Alper Turk:

Cehepe gorusse ortalik karisiyor vatan haini oluyor ... ama tayyip gorustugunde sorun olmuyor ?

0
0
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Xeyati 2:

Barzani hiç bir zaman Türkiye'ye kötülük yapmamıştır.barzani ailesi hiç bir devlete askerlik yapmamıştır her zaman Kürtlerin hakları için cephelerde en önde savaşmış. önemli kazanımlar elde etmiş.

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