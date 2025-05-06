Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Özel'i yumruklayan Tengioğlu'nun kızı: Ölmesi için dua ediyoruz

Saldırganın kızının babasıyla ilgili tek bir dileği var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Son olarak 9 Ocak günü bir araya gelen iki liderin görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir." dedi. Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'daki şahsi konutunda yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 18.00'de sürpriz bir görüşme yapacak.

KÜRESEL, BÖLGESEL VE SİYASİ KONULAR ELE ALINACAK

Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'daki şahsi konutunda yapılacağı öğrenildi. Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."

EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya geldiler. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bugün, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 18.00'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, yılın ikinci yüz yüze görüşmesi olacak .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Rekabet Kurumu, ünlü alışveriş sitesi N11'in satışına onay verdi

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.