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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü münasebetiyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 76 gül hediye etti. Bahçeli de geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın 70. yaş gününde 70 gül göndermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Erdoğan'ın 76 yaşına giren Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var

SELÇUKLU MEZARLIĞINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var

BAHÇELİ İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyareti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76. yaş gününü kutlayan Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli Doğum Günü MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Cem Bozkurt:

Son güldeyizdir diye umuyorum..

28
8
yanıtYanıtla
Ali Orhan:

7.600 tl tasarruf tedbirleri vardı

23
1
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Doğrucu Mahmut:

sanki kendi cebinden almış??!

18
3
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Samet Bayram:

Ben sana gülüm demem gülün ömrü az olur ????

14
2
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biri bizi gözetliyor:

ne kadar nazik bir hareket ,sağlıkla yaşa Devlet baba.

1
9
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

mum ışığında yemekte olsa daha romantik olurdu

8
0
yanıtYanıtla
VEFA:

Güllerin sayısı beni baya bir korkuttu. 76 baya olmuş. Kıymetini bilin, Bahçeli dedemiz başkan olsun biraz da!..

7
1
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Revolver:

Anayasada madde olarak bulunan düşünce özgürlüğünün ifade edilmesinin tutuklama ile cezalandırılıp bastırılması ile yaramış görünüyor... yorum yok...

5
0
yanıtYanıtla
yaşar :

AŞK GÜZEL ŞEY

2
1
yanıtYanıtla
Adem Doğrusöz:

Fesuphanallah ... Millet fakru zaruret halindeyken şunlara bakkkkk. ...

1
1
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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