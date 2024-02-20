Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. Tören sırasında milli marşlar çalındı ve bayraklar sergilendi. Erdoğan ve Rama, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı.

Konuk Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Rama'ya protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Rama'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rama, merdivenlerde Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Rama, Türkiye- Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Diplomasi Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Turabi yoğun bakımda mı, sağlık durumu, hastalığı ne? Survivor kim kazandı? 20 Şubat Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat Salı 2024? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Ziraat, Garanti, Akbank...) Yasak Krallık filmi oyuncuları kim, konusune? Yasak Krallık filmi nerede, ne zaman çekildi, sonu nasıl bitiyor? Andreas Brehme kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ve ne zaman öldü? Andreas Brehme'nin hayatı Tarihte bugün ne oldu? 21 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Şubat'ta yaşananlar! Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezandan önce kılınan namaz kabul olur mu? Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 20 Şubat ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 58. bölüm izle! 2024'te ek MTV olacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddia hakkında açıklama yaptı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title