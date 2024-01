Erdoğan: Gezeravcı'nın uzay çalışmaları turistik gezi değil

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı'yı eleştirenlere ilişkin, "Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi', ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu, turistik gezi değil. Bu, sizleri bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Eskişehir' programında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, program vesilesiyle gençlerle kucaklaşmaktan, gençlerin enerjisini ve dinamizmini yüreklerinde hissetmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, "Tecrübesiyle 70 yaşında, duyguları ve heyecanıyla 20-25 yaşında bir kardeşiniz olarak burada sizlerle birlikteyim. Hep söylediğim gibi, biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle ülkemizin Türkiye Yüzyılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız" dedi.

'TBMM GRUBUMUZDA GENÇLİK KOLLARINDAN YETİŞME 20'DEN FAZLA VEKİLİMİZ VAR'

Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü İzmir'de düzenledikleri aday tanıtım programına değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Adana, Kahramanmaraş Büyükşehir adaylarımız aynı şekilde gençlik teşkilatımızdan yetişme. Karabük il ve çok sayıda ilçe adayımız yine gençlik kollarımızdan geliyor. Belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor ve önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubumuzda gençlik kollarından yetişme 20'den fazla milletvekilimiz var. Aynı şekilde Meclisteki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti sıralarında oturuyor. Bürokraside, üniversitede, iş dünyasında partimizin gençlik kollarında birlikte çalıştığımız binlerce isim biliyoruz. Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Tabii bunun için sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben, sizlere güveniyorum. Rahmetli üstadın 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda gençlik idealini bugün gerçeğe dönüştürecek olan nesil sizsiniz. 'Kim var' diye seslenildiğinde, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'Ben varım' cevabını veren, 'Benim olmadığım yerde kimse yoktur' inancına sahip gençlik hayalimizi asla kaybetmeyeceğiz."

'MİLLET BAHÇELERİNE KADIN KIRAATHANELERİ YAPACAĞIZ'

Erdoğan, Türk siyasetinde gençleri merkezine alan tek partinin, AK Parti olduğunu vurgulayarak, "Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi, gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece bu işin lafını etmeyi bilir. Onlar sadece bu işin istismarını yapmayı bilir. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir. Sadece son Mahalli İdareler Seçiminin yapıldığı 2019'dan bugüne kadar AK Partili belediyeler gençlerin hizmetine binin üzerinde spor salonu yaptı. Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Kadınlar için kıraathane yapacağız. Çünkü AK Parti, bir farklılığın ortaya çıktığı oluşum. Donanımlarıyla beraber 555 gençlik merkezi ve 541 bilgi evi, hayatın lezzetlerini tadabilmeleri için 525 yöresel lezzet mekanı, çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek 464 konferans salonu ve 256 tiyatro salonu, gelişmelerine katkıda bulunmak için 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane, diğer birimlerle birlikte yaklaşık 4 bin 300 tesisi sunduk" diye konuştu.

'GEZERAVCI'NIN YAPTIĞI İŞE 'TURİSTİK GEZİ' DEMELERİ AYIP'

Erdoğan, Eskişehir'e hızlı treni AK Parti'nin getirdiğini belirterek, "Şu, 3 gidiş, 3 geliş otoyollar. Kim yaptı? Bunların böyle bir şeyi var mı; yok. Üniversite, şehir hastanesi; bunları kim yaptı? Yine biz. ya nerede bunlar? Bunlar niye yapmaz? Biz yaparız, onlar yıkar. Aradaki fark bu. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte benim derdim ne biliyor musun? Buranın belediye başkanıyla el ele vererek yapabildiğimiz en ufak bir şey yok. Ama şimdi diyorum ki, Nebi Hatipoğlu kardeşimizle el ele verip bir taraftan yerel yönetim, bir taraftan merkezi yönetim olarak el ele vereceğiz, Eskişehir'i çok daha farklı bir şekilde uçuracağız. Daha bakanlıklarımızın ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını saymıyorum bile. Mesela uzay çalışmalarımızda yeni ve tarihi bir adım olan astronot yetiştirme programımızın ikinci ismi de bir gencimizdir. Ama bakıyorsunuz birilerinin gündemi de önceliği de başka. Kafaları öylesine karışık, kalpleri öylesine nasır tutmuş durumda ki, milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı bir haldeler. Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yaptığı işe ne dediler? 'Turistik gezi'. ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu, turistik gezi değil. Bu, sizleri bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır" ifadelerini kullandı.

'BU İŞLER BAY BAY KEMAL'İN MUSLUK AÇILIŞINA BENZEMEZ'

Erdoğan, konuşmasında muhalefete tepkisini sürdürerek, "Tabii bu işler bay bay Kemal'in musluk açılışına benzemez. Ne yapıyordu? İstanbul'daki başkanları alıyor, götürüyor İstanbul'a, orada musluk açılışı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Buradaki gibi bol bol heykel dikmeye gidiyor. İnternet üzerinden yaptıkları toplantıyı teknoloji devrimi sanmaya, başkalarının bitirdikleri işin düğmesine basıp, sahiplenmeye benzemez bu. Bu işlerin her birinin arkasında çok büyük vizyon, çok büyük hazırlık, çok büyük emek, çok büyük gayret var. Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman bu güruh, kendi roketimize nasıl bir kulp takacak, yaşayıp göreceğiz. Bunun için diyoruz ki, sizler için ve sizlerle birlikte yapacağımız daha çok iş var. Mart ayının sonuna kadar durmadan, usanmadan, gece gündüz demeden ülkemizin her yerinde gençlerimizle beraber buluşacak, gençlik aşkıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmalarda kendi tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya, onların enerjileriyle kendimizi yenilemeye, onların beklentileriyle politikalarımızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.