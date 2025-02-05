Alman mevkidaşıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın olduğu bir Suriye hepimizin amacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Erdoğan ve Steinmeier, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda, "Son dönemde gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler ve uluslararası platformlardaki görüşmelerimiz iki ülke arasındaki yakın diyaloğun en açık tezahürüdür. Güçlü siyasi, ekonomik, beşeri ve kültürel bağlarımız bizlere ilişkilerimizi daha da geliştirme fırsatı veriyor" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerimizde ikili işbirliğimizin derinleştirilmesine yönelik atabileceğimiz adımların yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık" diyen Erdoğan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oldukça güçlü. Ticaret hacmimizi artırmaya ve karşılıklı yatırımları teşvik etmeye devam ediyoruz. Terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi, savunma sanayi ve Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da gündemimizde" ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ SURİYE HEPİMİZİN AMACI"

Suriye'ye ilişkin de konuşan Erdoğan, " Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında Almanya ile iş birliğini sürdüreceğiz. Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin amacıdır. Bu minvalde Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya'nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum. Gazze'de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Ukrayna'daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini uzun bir süredir savunuyoruz" sözlerini sarf etti.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NDAN FİLİSTİN ÇIKIŞI

Erdoğan'ın ardından konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına ilişkin "Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" sözlerini sarf etti.