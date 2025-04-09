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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini Beştepe'de ağırladı. Erdoğan görüşmede "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz

ERDOĞAN, POLİS TEŞKİLATINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz

"POLİSİMİZE SALDIRILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından çıkan sokak olaylarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, polisin töhmet altında bırakılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz

"EMNİYET BİRİMLERİMİZ, EŞKIYALIĞA FIRSAT VERMEMİŞTİR"

Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJohn reese:

Çok da umrunuzda ya polis. Yüzsüzlükte son nokta.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

iktidara kızan polise saldırır. polis iktidarların şamar oğlanı, sonra polis emekli olur, aldığı aylık yetmez, bu sefer kendini dövenlerin işçisi olur,

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