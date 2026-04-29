Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle bölgemizin içinden geçtiği şu sancılı dönemde köken, meşrep ve mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp hep beraber vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kardeşi kardeşe kırdırarak coğrafyayı kana boğmaya çalışanlara karşı en sağlam direnç hatlarının, "bir duvarın tuğlaları" gibi kenetlenmek olduğunu vurguladı.

Kökenlerin, mezheplerin, meşreplerin, hayat tarzlarının, düşünce dünyasının, siyasi görüşlerin farklı olabileceğini belirten Erdoğan, bunların hepsinin bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran değil, beşeri ve fikri zenginliği yansıtan müstesna değerler olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özellikle bölgemizin içinden geçtiği şu sancılı dönemde köken, meşrep ve mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp hep beraber vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Sadece kendi içimizde değil, sınırlarımızın ötesinde de kardeşliğin özellikle diliyle konuşmak, barış mesajlarımızı çok güçlü biçimde vermek durumundayız. Türkiye bunun mücadelesini yürütmektedir. Aynı şekilde biz tüm kadrolarımızla bunun mücadelesini yürütüyoruz."

Türkiye'nin, Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleriyle kucaklaşmasının, ortak tarih ve ortak gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışmasının tenkit edilecek değil, aksine takdir edilecek, desteklenecek, övülecek bir politika olduğunu vurgulayan Erdoğan, mazi gibi istikbalin de müşterek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır. Hangi bahaneyle olursa olsun hiç kimse böyle bir vebali taşıyamaz. Artık şunu herkes bilsin ve anlasın, nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz, barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz. Bizim Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de ve daha nice İslam beldesinde şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş, dostluğumuzu, kardeşliğimizi bozmaya kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmez. Bunun için kardeşliğimizi kundaklamak isteyenlere 'eyvallah' demeyeceğiz. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat biz zafer marşlarımızı, kardeşlik türkülerimizle birlikte coşkuyla söylemeye devam edeceğiz."

Halil Kut Paşa ile 110 sene önce kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'ndeki emeği geçen subayları, şehitleri ve gazileri anan Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümünü de kutladı.

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşun 25. yıl dönümüne adım adım yaklaşılırken, ilk günkü aşkla, heyecanla millete hizmet ettiklerini belirtti.

Yunus Emre'nin "Bir gönülü yaptın ise/Er eteğin tuttun ise/Bir kez hayır ettin ise/Binde bir ise az değil" dizelerine atıfta bulunan Erdoğan, kendilerinin de gönüller yapmak, gönüller kazanmak, eser ve hizmet siyasetiyle vatandaşların gönlüne girmek için canla başla çalıştıklarının altını çizdi.

"Hedefimiz, evlerimizi hızla inşa edip hak sahiplerine teslim etmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenini hatırlatarak, önemli bir adım attıklarını söyledi. Erdoğan, 24 Ekim 2025'te 81 vilayete "500 bin sosyal konut" kazandıracak "100 Yılın Konut Projesini" kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Vatandaşların bu konut projesine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Erdoğan, 500 bin konut için yaklaşık 8 milyon kişinin başvuru yaptığını aktardı.

Erdoğan, vatandaşların itimadına layık olmak için kolları sıvadıklarını ve 29 Aralık 2025'te kura süreçlerini başlattıklarını, 4 ay gibi rekor sürede 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibinin belirlendiğini anlattı.

Ankara'dan İzmir'e, Gaziantep'ten Trabzon'a, Çorum'dan Hatay'a kadar on binlerce aileyi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Şimdi hedefimiz, evlerimizi hızla inşa edip hak sahiplerine teslim etmek. Sahada çok hızlı bir şekilde inşaat sürecine başlayacağız. İnşallah 2027 mart ayından itibaren evlerimizin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz. 7 bin 300 lira ila 11 bin lira arasında bir taksitle insanlarımızı yuva sahibi yapmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. Projeyle ayrıca ilk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz. İstanbul'umuza 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız çok uygun koşullarda TOKİ'den ev kiralayacak. Bu yaz kiralık konutların da anahtarlarını teslim etmeye başlıyoruz. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın gözleri aydın olsun diyorum, yeni yuvalarında inşallah güle güle otursunlar. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler. Biz sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 760 bin konut üretmiş bir iktidarız. Biz 455 bin konut ve iş yeri yaparak 6 Şubat Asrın Felaketi'nin izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda silmiş bir kadroyuz. Biz İstanbul'da 980 bin, ülke genelinde 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başarmış bir hükümetiz."

Önce 500 bin konutu yapacaklarını, ardından da eserlerine yenilerini ekleyeceklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye'ye ve Türk milletine sevdalı olduklarını, "Hizmet edenin izzet bulur" prensibinin siyasetteki pusulaları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Biz bunların hiçbirinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur, devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur."

Bugüne kadar gerçekleştirilen konut projelerinin ve muhalefetin tutumunun anlatıldığı videonun gösterilmesinin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın vizyonu budur. İşte Türkiye'nin son 23 yılda şehircilikte ulaştığı seviye budur. Hepsinden önemlisi siyasette itibar işte böyle kazanılır. İşte böyle korunur. Milletin gönlüne lafla, polemikle, tehditle, şantajla değil, işte böyle eserle, hizmetle, yatırımla, icraatla girilir. Milletimiz bize inansın, güvensin. Biz bu güveni evelallah boşa çıkarmadık, çıkarmayız. Rabb'im ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek, inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız."

