Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, katılımcıları selamlayarak başladı ve grup toplantısında yapacakları değerlendirmelerin ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Şehitler Haftası dolayısıyla terörle mücadele eden, sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde vatanın bekası, milletin huzuru ve devletin güvenliği için şehadete yürüyen tüm kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, "Rabb'im hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Kahraman gazilerimize de fedakarlıklarından ötürü şükranlarımı sunuyor, Mevla'dan kendilerine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Şehitlerimizin muhterem ailelerine de en derin hürmetlerimi takdim ediyor, devletimizin her zaman yanlarında olacağını bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede meydana gelen saldırıdan üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, "Müessif ve menfur hadiseyle ilgili soruşturmalar başlatılmış, bir kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır. Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. Saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'si taburcu edilmiş, 9 yaralımızın tedavisi ise halen devam etmektedir." bilgisini verdi.

Erdoğan, yaralılara acil şifa, ailelerine, eğitim camiasına ve Sivereklilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletin takdir ve teveccühüne mazhar olmanın yüksek sorumluluğu içinde, aldıkları her nefesi ülkeye hizmet için kullanmanın derdinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjiden savunma sanayisine, ulaştırmadan aileye, eğitimden sağlığa her alanda ülkemizin ufkunu aydınlatacak vizyon projelerini hayata geçiriyoruz. Enerjide 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize kararlı bir şekilde, sabırla, azimle, kararlılıkla ilerliyoruz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek durumundayım, bölgemizdeki savaşlara rağmen enerjiye erişimde eğer bugün sanayicimiz, üreticimiz, çiftçimiz, turizmcimiz, nakliyecimiz hiçbir endişe taşımıyorsa bunun gerisinde 23 yıllık bir çaba, mücadele ve emek vardır. Enerji sepetimizi zenginleştirmek ve tedarikçi ülkelerin sayısını artırmak, ilk günden beri önceliğimiz oldu.

Ayrıca hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, nükleer gibi başlıklarda yaptığımız yeni yatırımlarla Türkiye'yi enerjide bir üst lige çıkardık. En büyük devrimi ise arama ve sondaj çalışmalarında gerçekleştirdik. Daha evvel yıllarca kiralama yöntemiyle yapılan petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini kendi imkanlarımızla icra etmeye karar verdik. Ardından dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz filosunu kurduk. Karadeniz'deki keşfimiz de adeta şeytanın bacağını kırmış olduk. Şu an 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz gazından karşılıyoruz. 2026'da bu rakamı 8 milyon haneye çıkartacağız. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi kaynaklarımızdan karşılar hale geleceğiz. Kendi gemilerimizle sondaj çalışmalarımıza Karadeniz'de devam ediyoruz. Sadece kendi denizlerimizde arama yapmıyor aynı zamanda bu imkanları dost ve kardeş ülkelerin istifadesine de sunuyoruz."

"İnşallah ilk sondajımızı başlatıyoruz"

Erdoğan, Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Somali'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlaması töreninin herkesin göğsünü kabarttığını dile getirerek, "Derin deniz sondaj gemimiz Çağrı Bey, Somali açıklarındaki CURAD-1 kuyusunda hidrokarbon aramalarına başlamak üzere bu ülkeye ulaştı. Oruç Reis gemimizle 7 ay boyunca yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik alanda sismik araştırmalar yürütmüş, umut verici bulgulara ulaşmıştık. Şimdi Çağrı Bey'le 'Ya nasip' diyor, inşallah ilk sondajımızı başlatıyoruz." dedi.

CURAD-1 kuyusunun, 7 bin 500 metrelik derinliğiyle dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olmasının da bir başka övünç kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne bu kritik görevinde, Deniz Kuvvetlerine ait Altan, Korkut ve Sancar gemilerinin de refakat edeceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin daha önce birilerine minnet edilen işlerini artık kendi gemileri, kendi mühendisleri, kendi insan gücüyle gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye sadece 23 yılda tüm engellere rağmen buralara geldi. Türkiye kısa sürede tarih yazan, destan yazan, vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlumların iftihar vesilesi olan bir seviyeye ulaştı. Ülkemizde bazıları, Türkiye'nin başarılarına gözlerini kapattıkları için bunu göremeseler de inanın dostlarımız ve kardeşlerimiz çok net şekilde görüyor. Aynı şekilde aziz milletimiz, o engin ferasetiyle her şeyin bilincindedir. Bakınız burada, Çağrı Bey'i yakından gören Somalili genç bir kardeşimiz hissiyatını sizlerle paylaşmak istiyor. Kendisi aynen şu ifadeleri kullanıyor: 'Çağrı Bey gemisinin etkilerini üstümden halen atamadım. Onu yakından görmek benim için nefes kesici bir tecrübeydi çünkü Çağrı Bey yürüyen devasa bir şehir gibiydi. Kocaman, yepyeni, çok güzel inşa edilmiş. Maşallah adeta bir sanat eseri.'

Somalili bir gencin kalbinden kalemine dökülen bu samimi ifadeleri, hem güçlü Türkiye'nin hem de Türkiye-Somali kardeşliğinin en güzel nişanesi olarak görüyoruz. Hep söylediğim gibi biz sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz. Çağrı Bey'in Somalili kardeşlerimize müjdeli haberler vereceğine yürekten inanıyoruz. Çağrı Bey sondaj gemimize, 'Yolun açık, sondajın bereketli olsun' diyoruz. Gemi personelimize Cenabıallah'tan başarılar diliyoruz. 2011'de kimse yokken nasıl Somali'nin imdadına koştuysak, nasıl o günden bu yana Somalili kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadıysak inşallah bundan sonra da Somali halkının kalkınma mücadelesine omuz vermeye, destek olmaya devam edeceğiz."

