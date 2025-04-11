Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturdu.

AHMED ŞARA DA KATILDI

Dünyanın takip ettiği zirveye katılan isimler arasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yer aldı. İki ay aradan sonra Türkiye'ye 2. kez gelen Şara'nın çantasında askeri ve güvenlik işbirliği gibi başlıkların yer aldığı öğrenildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Türkiye'te gelen Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.