Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"ETİYOPYA İLE ARAMIZDAKİ KADİM DOSTLUK BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

"Etiyopya bizim için kardeş ülke olmanın yanı sıra Afrika kıtasında oynadığı öncü rol bakımından öncü ülkedir. Bu ziyaretimin büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de ayrı bir gurur kaynağıdır.

Ticari yatırımlar, enerji, madencilik, iletişim ve birçok konuyu görüştük. 1 milyar dolarlık ticaret hacmimizi nasıl gerçekleştiririz bunu görüştük. 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar dolara yakın yatırımlarıyla burada insanlara destek olması bizim için kıvanç kaynağıdır.

Dost Etiyopya halkıyla ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olan Necaş köyü kültüren bağlarımız bakımından çok önemli. Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını güçlendiriyoruz. TİKA ofisimizle aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu samimi coğrafyadaki güzel insanların yanında olmaya devam edeceğiz.

"AFRİKA'DA ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerin eklenmesini istemiyoruz. Biz bölgenin sorunlarına bölge ülkenin çözüm geliştirmesini istiyoruz. Afrika boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olmamalı. Afrika'da çatışma istemiyoruz. İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Biz, bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu ziyaretimizin bölgenin barışına katkı sağlamasını temenni ediyorum."