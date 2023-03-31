Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylığına itiraz eden muhalefete tepki gösterdi: YSK suratlarına vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin adaylığına karşı çıkıp Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunan muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin yeniden adaylığına itiraz edip Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran muhalefet partilerine tepki gösterdi.

"YSK YÜZLERİNE VURDU"

Erdoğan, "Yeni anayasa konusundaki taslağımızı da belli bir seviyeye getirmiştik. 'Erdoğan aday olamaz' diyorlardı. YSK yüzlerine vurdu mu? Vurdu. Şimdi ne diyorlar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Bunların daha önce Anayasa Mahkemesi'nin ne karar verdiğinden de haberi yok. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük, yine gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"50 binin üzerinde şehidimiz var. Yakınlarına özellikle baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Depremler 81 ilimizi ve 85 milyon vatandaşımızı yakmıştır.

"ŞEHİRLERİMİZİN TAMAMINI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Bugün kalıcı konutlarımızın temelini atmak için buradayız. Köyleri ve ilçeleriyle, depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. Yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Türkiye'nin değişik yerlerinden kardeş belediyeler de oluşturduk. Partimizin belediyeleri hala çalışmalarını yürütüyorlar. Tüm belediye başkanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"ENKAZIN YARISINI KALDIRDIK"

Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanlarını, konteyner, prefabrik ve çadır ile eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz. İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. Çarklar dönmeye başladı.

"2.5 MİLYON İNSANIMIZI MİSAFİR EDİYORUZ"

2,5 milyon insanımızı deprem bölgesinin dışındaki şehirlerde ve yaklaşık 2,5 milyona yakın insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

"AMACIMIZ 650 BİN YENİ KONUT YAPMAK"

Bugüne kadar deprem bölgesinde 67 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Bu konutların 7 bin 87'sinin temelini bugün burada atıyoruz. Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz.

"30 BİN KONUTUN İNŞASI YÜRÜYOR"

Attığımız her adımda, şehirlerimizin tarihini, kültürünü, tarımını, birikimini ve sanayisini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini ve mevcut dönüşümleri bunları gözeterek yapıyoruz. 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor.

"ŞEHİRLERİMİZİ GÜVENLİ HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

Sadece bununla kalmıyor Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümü ile ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Ulusal Risk Kalkanı modeliyle şehirlerimizi tüm risklere karşı dayanıklı, güvenli ve huzurlu hale getirmekte kararlıyız.

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ TUTTUK"

Neredeyse 30 yıldır milletimizin hizmetkarıyım. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk. Milletimiz de sağ olsun bugüne kadar bizi hiç yalnız koymadı. Hep destek oldu. Özellikle Gaziantep'in teveccühünün bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA BÜYÜK BİR VİZYONA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini telafi ettik. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm gücümüzü Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz. Bundan sonra elde edeceğimiz tüm imkanları da milletimizin her bir ferdine sunacağız. Biz efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

"PROJELERİMİZİ HAZIRLADIK"

20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve tecrübemizle Türkiye Yüzyılı'nın inşası için harekete geçireceğimiz projelerimizi hazırladık. Kentsel dönüşümden raylı sistemlere kadar ülke genelinde gelişimin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Biz Gaziantep'te de raylı sistemleri hayata geçirdik. Bundan sonra da yine biz yaparız."