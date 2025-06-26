Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
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Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Lahey'de bir araya geldi. Görüşme sırasında Macron'un vücut diliyle üstünlük kurma çabaları, Erdoğan'ın kararlı tavrına karşı etkisiz kaldı. Benzer bir durum daha önce Tiran'daki bir zirvede de yaşanmış, Macron'un psikolojik üstünlük girişimine Erdoğan dikkat çekici bir şekilde karşılık vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin marjında bir araya geldi. Görüşme esnasında Erdoğan'a karşı vücut hareketleriyle üstünlük kurmaya çalışan Macron, sert kayaya çarptığını acı bir şekilde tecrübe etti.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen bir zirvede de Macron, elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalışmıştı. Erdoğan ise Macron'un parmağını saniyelerce tuttu ve bırakmamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıHOZKAN:

Karşındaki GERÇEK DEVLET ADAMI eyy Macron. Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun.

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Haber YorumlarıSelim K:

Adamın parası Euro seninkinin tl 1€ 45 TL üstünlük kursan ne yazar

Yorum Beğen265
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Samancılar nerdesiniz.Yorum yapmaya başlarlar.La olum siz samanla,heykelle,rakı fiyatları ile uğraşın. Size ne anlarsınız devlet işlerinden.Ucuz saman var yermisiniz.

Yorum Beğen242
Yorum Beğenme172
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Haber YorumlarıMGk:

İmamoğlu olaydı kırık İngilizcesi ile ne yalanırdı buna iyi kurtardık

Yorum Beğen166
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Haber YorumlarıMGk:

Amerikan elçisinin arkadan eli bağlı şekilde durduğu yerde kameraya ifade veren liderden bugünlere geldik çok şükür

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