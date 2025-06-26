Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Lahey'de bir araya geldi. Görüşme sırasında Macron'un vücut diliyle üstünlük kurma çabaları, Erdoğan'ın kararlı tavrına karşı etkisiz kaldı. Benzer bir durum daha önce Tiran'daki bir zirvede de yaşanmış, Macron'un psikolojik üstünlük girişimine Erdoğan dikkat çekici bir şekilde karşılık vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin marjında bir araya geldi. Görüşme esnasında Erdoğan'a karşı vücut hareketleriyle üstünlük kurmaya çalışan Macron, sert kayaya çarptığını acı bir şekilde tecrübe etti.
DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen bir zirvede de Macron, elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalışmıştı. Erdoğan ise Macron'un parmağını saniyelerce tuttu ve bırakmamıştı.