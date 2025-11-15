Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
350 bininci deprem konutunun anahtar teslim töreni için Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşları selamladı. Bu sırada ailesinin kucağında gördüğü 4 aylık bir bebeği fark eden Erdoğan, konvoyu durdurarak bebeği bir süre sevdi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 bininci konutun anahtar teslim töreni için yaptığı ziyaret sırasında konvoyu durdurdu.
  • Erdoğan, 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil isimli bebeği kucağına alarak sevdi ve ona altın hediye etti.
  • Erdoğan, çevredeki çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci konutun anahtar teslim töreni için Adıyaman'a yaptığı ziyaret sırasında ilginç anlar ortaya çıktı.

BEBEĞİ GÖRÜNCE KONVOYU DURDURDU

Yol güzergâhında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların arasındaki 4 aylık bir bebeği fark eden Erdoğan, konvoyu durdurarak bebeğin yanına gitti.

ALTIN HEDİYE ETTİ

Kucağına aldığı Muhammet Fatih Karanfil isimli bebeği bir süre seven Erdoğan, çevredeki çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Muhammet Fatih'e ayrıca altın hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan ilgiyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
