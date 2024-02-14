Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ı Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ve ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ VE BÖLGE SORUNLARI GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan'ın 12 yıl sonraki ilk ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve halen devam eden İsrail-Hamas geriliminin ele alınması bekleniyor. Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerin sonunda ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.