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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyaret için gitti. Kahire'de uçaktan inen Erdoğan'ı havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı. İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meseleleri ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ı Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ve ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ VE BÖLGE SORUNLARI GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan'ın 12 yıl sonraki ilk ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve halen devam eden İsrail-Hamas geriliminin ele alınması bekleniyor. Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerin sonunda ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Mısır Diplomasi Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (12)

ömer diker:

Hey gidi dostum Sisi hey

105
5
yanıtYanıtla
Mehmet YILMAZ:

Hey ki ne hey... Omurgalı duruş işte bu...

yanıt86
yanıt9
Mert Koca:

Omurgada fıtık var

yanıt11
yanıt1
sade vatandaş:

rabia hala ne olacak

yanıt2
yanıt0
serkan aslan:

Eyy sisi sen kimsin ya sen kimsin :)))))

87
4
yanıtYanıtla
ASD:

RABİA İŞARETİ ?

55
2
yanıtYanıtla
VATANSEVER:

Sisi tam bir dünya lideri. Bilgisi ve zekası da üst düzey. keşke türk olsaydı

25
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yanıtYanıtla
Gelir Geçer Her şey:

Sisi geçen sene ülkemize gelecekti kibirlendi gelmedi. Bizim liderimiz mütevazidir gitti Mısıra. Tevazu imandandır. Yusuf sabır ile vardı Mısıra bu gelir bu da geçer ağlama...

17
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yanıtYanıtla
Heyy Heyyy:

Ne kadar dik duruşluyuz Maşşallah

22
2
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halit kaktüs:

Arkadaşlar devlet aklının, insan aklı gibi çalıştığını düşünüyor galiba. :))

6
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