Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konseri öncesi protesto edilen İsrail asıllı şarkıcı Linet'e destek veren eski AK Parti Milletvekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı'ya sert sözlerle yüklendi. Saral "Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail asıllı şarkıcı Linet'in konseri öncesinde protesto edildiği görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı da ünlü şarkıcıya destek veren açıklamalarda bulundu.

NACİ BOSTANCI'DAN LİNET'E DESTEK

Bostancı, X hesabından yaptığı açıklamada "Ses sanatçısı Linet'i beğenir yada beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

OKTAY SARAL: BU SÖZLER ASLA MASUM OLAMAZ

AK Partili rektör Naci Bostancı'nın sözleri ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı epey kızdırdı. Bostancı'nın paylaşımını alıntılayan Saral "Hayırdır Naci Bostancı! Gazze'de ve dünyanın bir çok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın ancak siyonist bir şarkıcı sözümona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın.! Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Az kaldı, asıl sizler hesap vereceksiniz çok az kaldı !!!

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ataturk dusmani din tayfasi bu aralar zorda,israil filistini bunlairn eliyle yok etti ve yok etmeye devam ediyor artik iki devletli cozum hayal suriyeyi abd israile parcalatip 4 parcaya bolduler bunu kabullendiler suriye pkk si devlet oldu bunu gormezler simdi kalkip suruyeyi perdelemek icin halkin gozune bant cekiyorlar apoculuk oluynlari acilim sacmaligindan daha beter bir zirvadan baska birsey olmadigi herkesce malum bunlar ufak oyunlardir siyasal dinciler isler kotu gidiyor galiba

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ataturk Cumhuriyeti siyasal islamin insafina terk edilemez Ataturk Cumhuriyeti siyasal dincilerin her turlu asiri ucu barindiran bunyelerinde sonumlenemez Ataturk Cumhuriyetinde hicbir kimse dini milliyetinden dolayi asagilanip irkci saldiriya maruz birkailamaz bu gunler gececek siyasal,idnciler tahrip ettiginiz her alan yeniden onarilacak sizin durmunuzu mu merak ediyorsunuz e bagimsiz mahkemelerde yillarca yariglanacaksinoz cunku sucunuz daglar gibi yigilmis oyle hemen bitermezki

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Vayyy be, Bu danışman Türkiye'nin, Türk Halkının sorunlarını çözecek büyük bir tespitte bulunmuş, tebrik etmeli ve makamı, payesi, rütbesi hatta maaşı artırılmalı. Bize böyle gayretli, çalışkan insanlar lazım:))))))

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Allah Kuranda kötüleri zalimleri arkadaşlık etmeyin boyle yapmazsanız yeryüzünde büyük bir kargaşa cikar buyurur bu yuzden Ak parti belediyeleri konser verirken Din dusmani kötü örnek olan sanatçılara konser verdirmemeli hatta bence fakir öğrencilere konser verdirmeli parayi fakirlere halka ya da zengin olmayan sanatçılara vermeli hep aynı şarkıcıları para kazandıracağı devletin parada halka yayilmali bir kişide durmamali islam paylaşmayı çoğunluğun mutluluğuna göre kural koyar hep aynı şarkıcıları konser veriyorsunuz bu doğru değil

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Yorum Beğenme11
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