Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullanacağı logo görücüye çıktı! Bir detay dikkat çekiyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Burada Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde kullanacağı logo da ilk kez görücüye çıktı. Logodaki "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu" yazısında ise sadece "Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu" kelimelerinin büyük puntolar ile yazılması dikkat çekti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da "Millet Buluşması" toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullanacağı logo da ilk kez bu programda kullanıldı. Hatay'da yaptığı konuşmada sahnede ilk kez yer alan logoda dikkat çekici bir de detay yer aldı. Logodaki "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu" yazısında; sadece "Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu" kelimelerinin büyük puntolar ile yazılması, "adayı" yazısının ise küçük punto ile alt kısımda verilmesi dikkat çekti.