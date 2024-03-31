Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın oyunu kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, oyunu Bodrum ilçesinde kullandı.

Gölköy Mahallesi'ndeki Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlk ve Ortaokulu'na ailesiyle giden Ayaydın, oyunu 1204 numaralı sandıkta kullandı.

Okul girişinde bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Ayaydın, gazetecilere, demokrasinin gereği olarak bugün oyunu kullandığını söyledi.

Kendisi için çok önemli bir gün olduğunu belirten Ayaydın, "Bugün benim için çok daha farklı, çok daha önemli bir gün. Bugün yaşamış olduğum Muğla'nın sorunlarını çözmek için aday olarak oyumu kullandım. Benim için çok farklı bir gündü. İnşallah sonuçlar başta Bodrum'a, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile ilgili de konuşan Aydın Ayaydın, "Ahmet Aras'ın bana oy verdiğine eminim. Hiçbir kuşkum yok." diye espri yaptı.

Ayaydın, seçim sonuçlarını Bodrum ve Milas'taki okulları gezdikten sonra Muğla'daki seçim koordinasyon merkezinde takip etmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Politika

Aydın Ayaydın Bodrum Muğla Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mart Pazar 2024? OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak? Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu? Öğle arası oy kullanılır mı? Öğle arası saatinde oy kullanılıyor mu, sandıklar açık mı? Sandıklar saat kaça kadar açık? Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı? Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! 31 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler! Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim? YSK Açıkladı! Seçim hangi saatler arasında yapılacak? Seçim hangi saatte, kaçta sona erecek? OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Murat Kurum'un eşi kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, ne işe yapıyor? Turgut Altınok kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title