Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, oyunu Bodrum ilçesinde kullandı.

Gölköy Mahallesi'ndeki Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlk ve Ortaokulu'na ailesiyle giden Ayaydın, oyunu 1204 numaralı sandıkta kullandı.

Okul girişinde bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Ayaydın, gazetecilere, demokrasinin gereği olarak bugün oyunu kullandığını söyledi.

Kendisi için çok önemli bir gün olduğunu belirten Ayaydın, "Bugün benim için çok daha farklı, çok daha önemli bir gün. Bugün yaşamış olduğum Muğla'nın sorunlarını çözmek için aday olarak oyumu kullandım. Benim için çok farklı bir gündü. İnşallah sonuçlar başta Bodrum'a, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile ilgili de konuşan Aydın Ayaydın, "Ahmet Aras'ın bana oy verdiğine eminim. Hiçbir kuşkum yok." diye espri yaptı.

Ayaydın, seçim sonuçlarını Bodrum ve Milas'taki okulları gezdikten sonra Muğla'daki seçim koordinasyon merkezinde takip etmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.