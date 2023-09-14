Cumhur İttifakı, asfalt dökümü ve işten çıkarmaları yazılı olarak cevaplamasını istedi

Meclisin son gününde Cumhur İttifakı üyeleri belediye başkanlığı ile meclis başkanlığına yazılı bir önerge vererek, asfalt dökümünü ve işten çıkarmaları yazılı olarak cevaplamasını istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik tarafından açıldı. Gündeme eklenmesi için verilen bir önergede, MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, AK Parti Meclis Üyesi Vedat Gündoğan ve MHP Meclis Üyesi Şehmus Uçar, yazılı cevap istedi.

Önergede, "1- Eylül 2023 tarihinde yapılan Adana Büyükşehir Belediye Meclis oturumunda Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 milyon 300 ton asfaltın yol çalışmalarında kullanıldığını dile getirmiştir. Buna göre, bu asfaltın Adana'nın hangi ilçelerine hangi mahallelerine hangi tarihlerde ve kaç ton döküldüğüne ve bunun karşılığında kaç metre yol asfaltlandığını yazılı olarak tarafımıza verilmesini, b) Yapılan bu yolların metre genişliğinde ve kaç metre uzunluğunda ve kaç santim kalınlığında asfalt döküldüğü bilgisinin verilmesine, 2-1 Nisan 2019 12 Eylül 2023 tarihleri arasında gerek ASKİ ve gerekse Büyükşehir'de sözleşmeli olarak çalışanlarından a) Kaç kişi işten çıkartılmıştır, b) İşten çıkartılan sözleşmelilerin kaç tanesi mahkeme kararı ile geri dönmüştür. c) Mahkeme kararı ile geri dönenlere kaç aylık maaş ve toplamda ne kadar ödenmiştir? d) Bu işçilere kaç lira gecikme faizi maaşlarına yansımıştır? e) Bu sözleşmeli işçilerin avukatlarına toplam kaç lira avukatlık ücreti ödenmiştir? f) 1 Nisan 2019 ve 12 Eylül 2023 tarihleri arasında hem ASKİ bünyesinde hem de Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kaç tane sözleşmeli personel alınmıştır? Yukarıdaki sorularımızın yazılı olarak cevaplarının en kısa verilmesini rica ederim" denildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan ise, 3 sezondur bitirilemeyen Karataş sahilindeki plajın neden bitirilemediğinin nedenin sorarak, "Plajın yerinin de çok doğru olarak düşünmüyorum yine de bu kadar emek ve 3 değiştiği bir yerde açılamama nedenini bir kez hatırlatırım" dedi.

Gündoğan, "Şehrimizin önemli festivalleri var. Bunlar şehre ve Türkiye'ye mal olma yolundadır. Bu daraltılmış festivallerden bir tanesi de Adana Altın Koza Film Festivali. Bu festivale yerel basınımızın ciddi tepkisi var akreditasyon uygulamasıyla ilgili. Bu tepki meclisin ilk gün toplantısında biz hatırlatıldı. Biz de Altın Koza yönetimini uyarmıştık. Bir kentte yapılan etkinlikte o kentte yaşayan vatandaşlar mutlu değil ve o etkinliğe karşı tepki gösteriyorsa bu etkinliğin Türkiye'ye mal olmasının da bir anlamı yok" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ise, festivallerin sınırlandırılması ve kısıtlanmasıyla ilgili eleştirilere aynen katıldığını söyledi. Seyhan, "Çünkü ben belli bir süredir ulusal basını da takip ediyorum, ülkemizin çok, dört bir yanında festivallerin engellendiğini, nasıl yasaklandığını defalarca okudum, yazılı ve görsel medyada da izledim. Bunun gerekçeleri ve nedenleri az önce burada anlatılanlardan çok farklı gerekçeler. Şimdi bunun bir siyasi polemik oluşturmasına imkan vermek istemiyorum ama festival deyince burada ne bir kısıtlama var ne bir yasaklama var" şeklinde konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. Teklifler ilgili komisyonlara, komisyonlardan gelen raporlar meclisten geçti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisnin 9 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmasına karar verildi. - ADANA